«El reto es un destino de mayor calidad y no pensar en el futuro tanto en sumar turistas»

Ayagaures. El presidente del Cabildo responde a la entrevista realizada el pasado jueves en el muro de contención de la presa de Ayagaures.

–Las presas han aumentado el nivel de agua embalsada y los agricultores están contentos. ¿Pero no es un espejismo, porque buena parte del mercado del sector primario es el turismo, que sigue desaparecido?

–El agua siempre es buena para nuestra tierra, para nuestra isla. Lo que ha llovido significa garantizar agua para tres años para los agricultores de la zona y, por tanto, compensa. En paralelo estamos intentando generar los mecanismos para el autoconsumo e intentar evitar que esa quiebra del turismo y el daño que genera en el sector primario se mantenga en el tiempo. Por tanto, al potenciar el autoconsumo local, estamos potenciando la agricultura local.

–La isla vive un repunte de casos de covid-19. ¿Qué ha fallado: la ciudadanía en general o la vigilancia de las administraciones?

–Ha habido un relajamiento de la ciudadanía en general. Comparecía hace unas dos semanas para advertir del riesgo que corríamos, porque ya entonces todos los indicadores nos avisaban de un repunte de la pandemia en la isla y hacía una llamada a la responsabilidad para que en las fiestas de Navidad, fin de año y Reyes, nos reuniéramos con los imprescindibles y lo imprescindible. Al final nos hemos relajado... como ya nos pasó en el verano, cuando tuvimos un repunte y entonces Tenerife daba datos mucho mejores que esta isla. Entonces conseguimos atajar la pandemia y ahora hemos vuelto a una situación similar.

–Llevamos meses insistiendo en la importancia del sector público para amortiguar el golpe de la crisis económica derivada de la pandemia. ¿De verdad tiene capacidad el sector público para mantener en el tiempo el volumen de dinero adicional que está poniendo sobre la mesa? ¿No estamos anestesiando a la gente al no advertirles de que la realidad es mucho más grave?

–Si conseguimos frenar la pandemia y la inmunidad de rebaño con la vacuna, sí estamos en condiciones de afrontar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Otra cosa es si este año no conseguimos esa inmunidad y no recuperamos la actividad económica, porque ahí sí que nos veríamos con serias dificultades de endeudamiento para hacer frente a la crisis.

–Antes de la pandemia la crítica al Cabildo era que tenía dinero inmovilizado en los bancos; cuando llega esta crisis sanitaria, ¿en líneas generales qué ha hecho y qué está haciendo el Cabildo?

–El Cabildo grancanario fue la primera administración pública de Canarias en poner un paquete de medidas y de inversiones para hacer frente a la situación. Hemos intentado desde entonces, y se demuestra en los nuevos presupuestos, trabajar en dos líneas: con medidas para paliar la crisis social, trabajando de la mano para ello con los ayuntamientos, las ONG, aumentando las ayudas de emergencias, incentivando crear empleo y generando recursos para los más vulnerables, y por otro lado avanzar en la generación de obra pública para que llegue también a la pequeña y mediana empresa.

–O sea, que casi un siglo después volvemos a las respuestas de Keynes.

–Efectivamente. Nos estábamos recuperando de una crisis en la que se actuó con recortes, disminuyendo la capacidad de respuesta del sector público, y llegó la pandemia y nos dimos cuenta de la importancia de unos servicios públicos de calidad.

–¿La maquinaria del Cabildo está engrasada para ese reto de generar inversión pública y garantizar la ejecución de lo presupuestado y, sobre todo, los dineros adicionales del Estado y Europa?

–No del todo. Le estamos insistiendo al Gobierno de España sobre la necesidad de agilizar la administración, para hacer más fácil la ejecución de los presupuestos y de los fondos que el Estado pone a disposición. Tienen que disminuir las trabas y también facilitar que nos dotemos de más recursos humanos.

–Muchos de esos fondos adicionales van vinculados a pilares como la sostenibilidad y la digitalización. ¿Ve al empresariado grancanario a la altura de ese reto?

–Creo que cada vez hay mayor concienciación a la hora de generar un nicho de economía ligada al desarrollo sostenible. En ese sentido esta pandemia ha servido para remover conciencias, tanto en la línea del cambio climático como para asumir que esta pandemia no será la última.

–La consejera autonómica de Turismo sigue confiando en cerrar este 2021 con ocho millones de turistas. ¿El Cabildo tiene sus propios números o prefiere no equivocarse?

–No tenemos ninguna estimación. ¡Ojalá pudiéramos llegar a esa cifra! No me preocupa tanto el número de turistas como el tipo de turistas. Creo que ahora tenemos la oportunidad de vender el destino con factores como una sanidad y seguridad extraordinarias, así como otros servicios, de manera que segmentos de la ciudadanía europea que volverán a salir de vacaciones nos vean como un destino seguro. El reto es un destino de mayor calidad y no pensar en el futuro tanto en sumar, sumar y sumar turistas.

–¿Es el momento entonces para plantearse en serio un cambio del modelo productivo?

–Sin duda. Espero que esta pandemia sea un revulsivo en el pensamiento, también en sectores más conservadores que preferían pensar en el turismo y en nada más, que creían que el cambio climático era algo anecdótico. Depender de un monocultivo ante una situación de estas características es algo muy peligroso.

–Hablemos de inmigración. ¿Al final nos han convertido en una «isla cárcel», como usted advirtió hace meses?

–Ahora hay menos ruido mediático pero la situación sigue siendo muy parecida: no tenemos Arguineguín para llamar tanto la atención pero está claro que la alternativa que plantearon en un primer momento, con un macro espacio en el polígono de Arinaga, respondía a la intención de crear aquí de cárcel para que estas personas no llegasen al continente. El modelo que confirman ahora con esos campamentos en diferentes lugares obedece a esa voluntad de mantenernos como un espacio-frontera.

–¿Comparte posiciones como la del Ayuntamiento de Mogán de iniciar procedimientos sancionadores contra hoteles que acojan a inmigrantes?

–Todo lo que signifique generar crispación deberíamos dejarlo de lado. Tenemos que sentarnos todas las administraciones, dialogar, poner soluciones y plazos. Desde luego, los hoteles no están para acoger a las personas de manera permanente pero debemos permitir cierta flexibilidad a la hora de dar solución a una crisis. Es evidente que el Estado no ha prestado la debida atención pero debemos evitar actuaciones que derivan en alamar social, en miedo, y es fácil avivar la llama del odio.

–Usted mandó por este asunto una carta a Pedro Sánchez y le dijo que no participaría en visitas de ministros. Sánchez debe venir en el marco de esa ronda por autonomías a presentar el plan de reactivación. ¿Asistirá a la visita si le invitan?

–Si viene el presidente, sí me gustaría estar. Primero, para decirle que no me respondió a la carta, y, segundo, que ante situaciones como estas, es necesario que no se vuelva a repetir la descoordinación entre los diferentes ministerios y la incapacidad de hacer frente ante un mando único.

–¿Le preocupa que Canarias pierda interlocución con Madrid, y sobre todo los cabildos, si finalmente Carolina Darias cambia de ministerio?

–No, no. Las relaciones en Canarias entre las administraciones son buenas y las interlocuciones con Madrid también. Se producen muchas veces a través del propio Gobierno canario o de la misma Fecai.

–¿Sigue habiendo línea directa entre usted y Torres?

–Sí, sí.

–¿Más con Torres que con Román Rodríguez?

–No, no. Las relaciones son buenas con los dos y los dos están absolutamente disponibles.

–¿Tiene pesadillas con lo que pasa en el Cabildo de Fuerteventura?

–No. En absoluto. No tiene nada que ver. Ni siquiera coinciden las formaciones políticas.

–¿Ya está pensando cómo hacerle hueco a Ciudadanos en su grupo de gobierno?

–No. No se ha planteado nunca. Nadie. Tenemos un pacto que se reproduce en el Gobierno Canario y nadie se le ocurre eso.

–Cuando en la Fecai ve a Casimiro Curbelo, ¿ve a un posible presidente del Gobierno?

–(Risas). No. Allí veo a un presidente preocupado por su isla, trabajando conjuntamente con el resto de cabildos.

–Esta semana finalmente el ferri encallado en Agaete fue llevado al muelle. ¿Actuó tarde el Cabildo para evitar el daño ambiental?

–No. Nosotros no tenemos competencia en el mar. El Gobierno canario activó el Plateca y nosotros activamos el Plan de Emergencia Insular. Si hay un derrame que llega a tierra, actuaríamos de manera inmediata y por eso declaramos la alerta.

–¿Lo ocurrido no obliga a repensar la ampliación del muelle? ¿Nos vamos a repetir de parar la ampliación?

–No tiene nada que ver. Creo que ante situaciones como las que hemos vivido, igualmente deberíamos ser más cautelosos con el uso de los medios de transporte.

–¿Qué lectura hace de lo visto en el Capitolio de Estados Unidos? ¿Nos tenemos que vacunar todos frente fenómenos como ese?

–Sí, sí, sí. Sin duda. El avance de la extrema derecha y los populismo es algo que vengo recogiendo en mis artículos en este periódico en los últimos años, por ejemplo en el Parlamento Europeo. Hablo del populismo de extrema derecha antidemocrático, que dio paso al fascisco, que atenta contra la democracia. Por eso es muy preocupante su asentamiento en las instituciones, que utiliza a sectores del Ejército... Esa fragilidad de la democracia se debe a que, después del pacto del Estado del Bienestar tras la Segunda Guerra Mundial y la llegada del neoliberalismo de los años 80, hemos dejado que se extienda la percepción de que no hay un Estado que proteja al ciudadano, que evite las desigualdades, porque al final el ciudadano se queda con la sensación de que gobiernan los mercados.

–¿Pero el populismo es exclusivmo de la extrema-derecha, porque a Podemos también se le tilda de populista?

–Son dos cosas distintas. Una cosa es tomar decisiones avaladas en estrategias populistas, y ahí la mirada puede ser amplia, y otra es usar ese populismo para atentar contra las democracias, para cargarte los parlamentos. Eso es lo peligroso.

«La plataforma contra Chira-Soria está falseando la realidad»

–Con la central Chira-Soria se ha creado una plataforma contraria al proyecto en la que aparecen personas que hasta ahora las identificábamos ideológicamente y en materia medioambiental de su lado. ¿Le ha sorprendido?

–Sí. Yo intuía que iba a a surgir una plataforma pero es verdad que me ha sorprendido ver a personas que han estado en espacios donde he trabajado con ellos en la defensa de esta propuesta. No me sorprenden otras personas que actúan movidas por un claro revanchismo.

–¿De verdad el peaje ambiental de Chira-Soria es un precio razonable a cambio de su aportación a un modelo energético limpio?

–Primero, las afecciones no son las que ellos están planteando. Están falseando l a realidad. Lo digo sin ningún tipo de duda. A mí no me puede acusar nadie de no defender un modelo energético alternativo y que tenga en cuenta la protección del paisaje. Sopesando las ventajas de ese proyecto, que nos pone en la vanguardia tecnológica, su aportación de un 37% a la producción energética de la isla con energías limpias, la capacidad de almacenamiento para permitir entre un 50% y un 70% de renovables y también que garantiza el suministro de agua a toda esa cuenca de Tejeda y Artenara, y que las afecciones al paisaje son mucho menores de lo que dicen, la balanza se inclina claramente a favor del proyecto.

– ¿Y no es un riesgo que lo haga Red Eléctrica, que no es cien por cien española?

– Me gustaría que hubiese una compañía energética pública potente, al igual que una banca pública pero la realidad es la que es. REE es la operadora del Estado, es la transportista oficial, está participada por el Estado a través de la Sepi, y gestionamos Chira-Soria a través de ellos porque es una imposición ministerial. He escuchado a la plataforma hacer comparaciones con Gorona del Viento, pero allí ese proyecto es de Endesa, que también tiene una participación importante. Aquí el proyecto es del Cabildo y las presas son del Cabildo.