Restricciones al tráfico y carreteras cortadas en Gran Canaria hoy miércoles 3 de diciembre
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:16
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 3 de diciembre, en Gran Canaria.
Gran Canaria Bike Week 2025
- Aviso: Ocupación de carril
- Fecha inicio: 3 de diciembre
- Hora inicio: 9:00h
- Hora fin: 15:15h
GC 2 KM 22+300 sentido Agaete/LPGC - Guía
- Aviso: Corte carril izquierdo
- Descripción: Sustitución de señal vertical
- Fecha inicio: 3 de diciembre.
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-2 KM 21+700 sentido Agaete/LPGC - Guía
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Bacheo
- Fecha inicio: 3 de diciembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 5+00 al 6+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 3 de diciembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h