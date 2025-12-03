Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una carretera cortada en Gran Canaria. Arcadio Suárez
Carreteras Gran Canaria

Restricciones al tráfico y carreteras cortadas en Gran Canaria hoy miércoles 3 de diciembre

TRÁFICO ·

Consulta todas las afectaciones en las vías y el estado del tráfico este miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:16

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por limitaciones viales que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: trabajos de conservación de la vía, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 3 de diciembre, en Gran Canaria.

Gran Canaria Bike Week 2025

- Aviso: Ocupación de carril

- Fecha inicio: 3 de diciembre

- Hora inicio: 9:00h

- Hora fin: 15:15h

GC 2 KM 22+300 sentido Agaete/LPGC - Guía

- Aviso: Corte carril izquierdo

- Descripción: Sustitución de señal vertical

- Fecha inicio: 3 de diciembre.

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-2 KM 21+700 sentido Agaete/LPGC - Guía

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Bacheo

- Fecha inicio: 3 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC-200 KM 5+00 al 6+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete

- Aviso: Afectación al margen

- Descripción: Limpieza de obras de fábrica

- Fecha inicio: 3 de diciembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

