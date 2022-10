Renuncia el presidente del PP de Mogán, pero seguirá de concejal política municipal Maicol Santana justifica su decisión al conocer que la gestora del partido en la isla rechaza que encabece la candidatura a las elecciones de 2023. No renuncia a su vida política. «Estaré en el lugar en el que me necesiten los vecinos de Mogán»

El hasta ahora presidente del PP de Mogán, Francisco Maicol Santana Araña, ha presentado su renuncia «irrevocable» a seguir al frente del partido en el municipio después de conocer la decisión de la actual gestora del PP de Gran Canaria de rechazar su candidatura a la alcaldía de Mogán para los próximos comicios locales de 2023. Pese a esta salida de la presidencia, Santana anuncia en un comunicado que tiene intención de seguir ocupando el cargo de concejal del PP hasta acabar el mandato.

«Mi decisión no obedece a personalismos ni egos, creo que he cumplido fielmente las funciones a lo largo de los 12 años en los que he desempeñado mi labor como cargo público», añade el también portavoz de la formación conservadora en el Ayuntamiento. «Dejo el camino libre para que un nuevo candidato y su equipo afronte los retos de este partido en Mogán».

Ahora bien, este paso atrás en el PP no impedirá que Santana mantenga su vocación de dedicar parte de su vida a la política. No ve justo que esta circunstancia ponga fin a su trayectoria y termina su comunicado advirtiendo que estará en el lugar en el que le necesiten los vecinos de Mogán.