Renovar el DNI sin desplazarse a la ciudad: así funciona la nueva unidad VIDOC en Teror El nuevo servicio de la Policía Nacional permite realizar trámites de documentación sin salir del municipio, con una previsión de 40 gestiones diarias y el respaldo de los ayuntamientos locales

Jorge Rivero Pablos Teror Viernes, 24 de octubre 2025, 07:04 | Actualizado 07:52h. Comenta Compartir

Con los primeros compases del jueves y el frío característico de las primeras horas del día, la nueva Unidad Móvil de Documentación de la Policía Nacional (VIDOC) se preparaba para su primer día de funcionamiento oficial. Ubicada junto a la Plaza de la Alameda, en la parte trasera de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, el dispositivo comenzaba su actividad con la presencia de Kiara, Sergio y el pequeño Sergio -vecinos de Teror-, quienes esperaban convertirse en los primeros usuarios oficiales del servicio.

Puesta en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía, esta unidad móvil permite renovar o emitir documentos oficiales como el DNI o el pasaporte, suponiendo un avance significativo en la descentralización de trámites administrativos. El nuevo sistema acerca la burocracia a los municipios, facilitando el acceso a gestiones esenciales sin necesidad de desplazamientos largos. Con dos unidades operativas en la provincia de Las Palmas y una en Santa Cruz de Tenerife, los vecinos se mostraban encantados. «Es una ventaja porque nos ahorra tiempo, el tráfico de la ciudad, la búsqueda de aparcamiento y su coste», comentaba Kiara instantes antes de su cita.

Esta unidad representa la evolución de la antigua Unidad Rural, según explica Julio García, jefe de la Unidad de Documentación de la Policía Nacional. El vehículo está diseñado para funcionar como «una oficina de expedición al uso», similar a la que se encontraría en cualquier comisaría tradicional.

En su interior, cuenta con dos puestos equipados con ordenadores, pantallas e impresoras para la emisión de documentos como el DNI y el pasaporte. Además, dispone de un tercer puesto destinado a la configuración del DNI electrónico, lo que permite ofrecer un servicio completo y ágil directamente en los rincones más alejados de la administración central.

Aunque este jueves la VIDOC de la Policía Nacional tuvo su estreno oficial en Canarias, el mismo vehículo ya había sido utilizado el año pasado en una prueba piloto tras el desastre natural que afectó a gran parte de la Comunidad Valenciana en octubre del 2024.

Aquella experiencia superó con creces las expectativas operativas, pero también dejó huellas visibles en el vehículo durante su estancia en los municipios afectados por las graves inundaciones. A día de hoy, la unidad aún conserva pequeños restos de barro de aquellos días, pese a los numerosos intentos de los agentes por eliminar por completo la suciedad acumulada, según explica Julio García, jefe de la Unidad.

Juan Carlos Alonso

El proceso, que se estima dura entre 8 y 10 minutos en habituales normales, requiere cita previa. Sin embargo, algunos vecinos se acercaban al punto de expedición sin conocer el requisito. Para facilitar la gestión, es el Ayuntamiento de cada localidad el encargado de organizar las citas del día. Una vez instalada la unidad, los agentes llaman a los usuarios por orden horario. «Nosotros hablamos con las administraciones, estamos siempre en contacto, les damos fecha y ellos nos entregan los listados con las horas preparadas», señala García.

Los primeros vecinos ya tienen sus nuevos DNI

Con el mecanismo ya en marcha, los vecinos de la localidad mariana realizaban por primera vez trámites administrativos cerca de sus hogares. «Es una comodidad absoluta», afirmaba Rita Falcón, quien confesaba que en muchas ocasiones resulta «complicado cuadrar el día a día para desplazarse a una gestión como esta».

Tras unos minutos en el interior de la unidad, Sergio, Kiara y el pequeño Oliver salían con una sonrisa y los primeros DNI expedidos por la nueva VIDOC. El más joven de la familia se alejaba alegre, mostrando una cartilla que simulaba una placa de policía, obsequio entregado por uno de los agentes.

A lo largo de la mañana, la plaza fue recibiendo a decenas de vecinos con cita previa, y alguno que, con algo de picaresca, se acercaba por si lograba hacerse un hueco. La jornada marcó la inauguración oficial de la VIDOC en las islas.

Juan Carlos Alonso

Con una previsión de 40 trámites diarios y un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas, la unidad VIDOC representa un paso firme en la lucha por reducir las desigualdades entre la metrópolis y el entorno rural. La unidad prestará servicio en un primera fase en los siguientes municipios grancanarios: Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Moya, Santa Brígida, Santa María de Guía, Tejeda, Teror, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo.

Una apuesta por acercar la administración pública a todos los rincones de la isla, facilitando gestiones esenciales como la expedición del DNI o el pasaporte sin necesidad de afrontar largos desplazamientos.