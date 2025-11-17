Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 17 de noviembre de 2025
Imagen de la llegada de la Brigada Líbano XLIII al Aeropuerto de Gran Canaria. C7

Regreso de la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional

La primera rotación de este cuerpo militar llega a Gran Canaria desde tierras libanesas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:34

Este pasado domingo, llegaron a España los cien militares que componen la primera rotación de las tres del contingente BRILIB XLIII, que han estado realizando sus cometidos en el sur del Líbano durante los últimos meses.

Tras haber finalizado con éxito su misión, fueron recibidos por una representación de autoridades militares de las diferentes Unidades que han aportado personal al Contingente. En el aeropuerto de Gran Canaria les esperaba una calurosa y emotiva bienvenida por parte de sus familiares, compañeros y amigos.

A su llegada al aeropuerto y en relación a la labor en zona de operaciones el teniente Revaliente ha declarado que «después de seis meses desplegados en el sector este de la misión de Naciones Unidas en el Líbano, valoro nuestro trabajo de forma muy positiva. Hemos cumplido con nuestra obligación, destacando la vigilancia constante hacia la Blue Line y el apoyo, mediante una coordinación eficaz, a las Fuerzas Armadas Libanesas, actuando siempre con profesionalidad en un entorno exigente. Además, quiero subrayar las actividades de cooperación cívico-militar, que nos han permitido contribuir directamente al bienestar de la población civil en una zona de conflicto.»

Una vez concluida la misión ha querido destacar el apoyo que realizan las familias desde territorio nacional durante el despliegue «Lo primero que quiero hacer es pasar tiempo de calidad con mis seres queridos. Sin duda es más difícil para los que se quedan atrás cuando nosotros marchamos, ya que sufren la ausencia en primera persona. Después de tanto tiempo fuera de casa, valoras mucho a las personas que apoyan en la distancia la labor que realizamos».

La Brigada «Canarias» XVI ha liderado el contingente generado por el Mando de Canarias del Ejército de Tierra, dando continuidad a la labor iniciada por anteriores contingentes, con los cometidos de monitorizar el cumplimiento de la Resolución 1701 de la ONU, colaborando con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) en el sur del país y a lo largo de la Blue Line, línea virtual que separa Líbano e Israel.

Imagen principal - Regreso de la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
Imagen secundaria 1 - Regreso de la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional
Imagen secundaria 2 - Regreso de la Brigada Líbano XLIII a territorio nacional

