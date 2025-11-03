La reforma de las naves agrícolas de Los Corralillos vuelve a la casilla de salida El Cabildo actualiza los precios para volver a sacar a licitación las obras para el centro de reproducción animal de razas autóctonas tras un nuevo traspiés por el ERE de la empresa adjudicataria

La reforma de cuatro naves agrícolas en Los Corralillos de Agüimes, para convertirlas en un centro de reproducción animal de razas autóctonas canarias, sigue dando quebraderos de cabeza al Cabildo tras un nuevo traspiés.

El último se une a una larga lista de infortunios que han tenido todos los proyectos que se quisieron poner en marcha en estas instalaciones. Y es que en diciembre del pasado año, la Consejería de Sector Primario logró adjudicar las obras con un procedimiento negociado sin publicidad ya que la licitación anterior había quedado desierta, pero la empresa, Fomento y Construcciones Roque Nublo, entró en un ERE en el mes de mayo.

La entidad, con sede en Telde, se había hecho con la adjudicación de los trabajos por 1,1 millones de euros, pero el Expediente de Regulación de Empleo ha obligado a iniciar los trámites de resolución de contrato tal y como establece la ley, detallan desde el área de Sector Primario. Cabía la posibilidad de cederlo a una empresa, pero tras varios intentos, ninguna que estuviese interesada cumplía los requisitos y certificaciones que exigía la licitación, puntualizan.

Mientras se realiza este trámite, se han reforzado las estructuras que se quedaron inconclusas por cuestiones de seguridad y además se ha mantenido el servicio de vigilancia de las instalaciones para evitar problemas durante este tiempo, ya que en el pasado fue fruto de numerosos actos vandálicos que terminaron dejando casi en ruinas las construcciones.

Actualización del proyecto

Para acabar con esta situación, la Institución insular ya trabaja en la actualización del proyecto original para volver a tramitar su licitación, especialmente en todo lo relacionado con las cuantías económicas debido al incremento de precios de los últimos años. Tal vez este podría ser el último trámite.

Las obras para adaptarlas a este nuevo uso, que tenían previsto una duración de 15 meses, incluyen demoliciones, labores de urbanización con la apertura de caminos, además de la realización de aceras, firmes y pavimentos, y la instalación de un vallado perimetral.

Dos décadas de vicisitudes y de deterioro

El nuevo centro de reproducción animal está proyectado en cuatro naves abandonadas y deterioradas que el Cabildo finalizó en 2006 y que nunca fueron utilizadas porque, entre otros cuestiones, no disponía de agua potable. La intención era usarlas como fábrica de mezcla de piensos y granja para la recría de baifos, pero se quedaron en el olvido.

El estado actual de estas infraestructuras es de abandono después de casi 20 años sin uso y porque han sido objeto de numerosos actos vandálicos y robos. De hecho, queda menos de un 20 por ciento de las cubiertas en algunos de los edificios y se ha desmantelado la instalación eléctrica. Al menos ahora tiene un vallado y un servicio de vigilancia para alertar si acceden intrusos.