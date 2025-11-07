La reforma del albergue del pinar de Tamadaba, una obra gafada El Cabildo anula el gasto en 2025 y 206 que aprobó para el proyecto porque tiene que actualizar los pliegos después de que su licitación quedase desierta

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:10

Hay proyectos del Cabildo de Gran Canaria que están gafados y uno es la reforma del albergue juvenil del pinar de Tamadaba, las obsoletas instalaciones construidas en los años 50 del siglo pasado de las que disfrutaron varias generaciones de grancanarios y que están cerradas y en progresivo estado de deterioro desde hace mas de una década.

En los últimos tres mandatos el Gobierno insular ha anunciado varias veces que iba a reabrir una dotación grabada en la memoria veraniega de la isla, los barracones con piscina en los que se alojaron miles de jóvenes para disfrutar de unos días a la sombra de los pinos de las cumbres.

Sin embargo, no fue hasta el pasado verano cuando se licitaron las obras por parte de la Consejería de Arquitectura. Finalmente se apostó por desgajar la piscina del albergue del resto de las instalaciones para crear en ese espacio un refugio contra incendios forestales, derribar la mayoría de las edificaciones y construir dos edificios nuevos para alojamiento con capacidad para 50 personas.

La intervención consistiría en reformar los edificios que se usaban como comedor y cocina, como vivienda y almacén y como aseos y las duchas. Además, se demolerían las construcciones que albergaban la enfermería, otros aseos y baños y el almacén.

Las obras se licitaron con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, el plazo para presentar ofertas se amplió para dar tiempo a las empresas a mejorar sus proyectos tras visitar el albergue y finalmente se presentó una única empresa. Pero Taller de Construcción TMR se lo pensó luego mejor, retiró su propuesta y a la Mesa de Contratación del Cabildo no le quedó otro remedio que declarar desierto el concurso.

Eso fue a finales del mes de septiembre. El 24 de octubre, a la vista de que el proyecto y los pliegos se han de actualizar y de que no se va a poder iniciar y ejecutar el gasto en los plazos previstos, el Servicio de Arquitectura dejó sin efecto la aprobación del gasto plurianual para esas obras entre 2025 y 2026. Así pues, la historia continuará.