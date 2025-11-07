Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 7 de noviembre de 2025
Imagen parcial de las instalaciones del albergue del pinar de Tamadaba. C7

La reforma del albergue del pinar de Tamadaba, una obra gafada

El Cabildo anula el gasto en 2025 y 206 que aprobó para el proyecto porque tiene que actualizar los pliegos después de que su licitación quedase desierta

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:10

Comenta

Hay proyectos del Cabildo de Gran Canaria que están gafados y uno es la reforma del albergue juvenil del pinar de Tamadaba, las obsoletas instalaciones construidas en los años 50 del siglo pasado de las que disfrutaron varias generaciones de grancanarios y que están cerradas y en progresivo estado de deterioro desde hace mas de una década.

En los últimos tres mandatos el Gobierno insular ha anunciado varias veces que iba a reabrir una dotación grabada en la memoria veraniega de la isla, los barracones con piscina en los que se alojaron miles de jóvenes para disfrutar de unos días a la sombra de los pinos de las cumbres.

Sin embargo, no fue hasta el pasado verano cuando se licitaron las obras por parte de la Consejería de Arquitectura. Finalmente se apostó por desgajar la piscina del albergue del resto de las instalaciones para crear en ese espacio un refugio contra incendios forestales, derribar la mayoría de las edificaciones y construir dos edificios nuevos para alojamiento con capacidad para 50 personas.

La intervención consistiría en reformar los edificios que se usaban como comedor y cocina, como vivienda y almacén y como aseos y las duchas. Además, se demolerían las construcciones que albergaban la enfermería, otros aseos y baños y el almacén.

Las obras se licitaron con un presupuesto de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, el plazo para presentar ofertas se amplió para dar tiempo a las empresas a mejorar sus proyectos tras visitar el albergue y finalmente se presentó una única empresa. Pero Taller de Construcción TMR se lo pensó luego mejor, retiró su propuesta y a la Mesa de Contratación del Cabildo no le quedó otro remedio que declarar desierto el concurso.

Eso fue a finales del mes de septiembre. El 24 de octubre, a la vista de que el proyecto y los pliegos se han de actualizar y de que no se va a poder iniciar y ejecutar el gasto en los plazos previstos, el Servicio de Arquitectura dejó sin efecto la aprobación del gasto plurianual para esas obras entre 2025 y 2026. Así pues, la historia continuará.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  5. 5 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  6. 6 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció
  7. 7 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  8. 8 Una víctima acusa a su abuelo de agredirla sexualmente desde los cinco a los 11 años
  9. 9 Siguen los rebosos de contenedores de basura:«La peste es como si viviéramos al lado del vertedero»
  10. 10 El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La reforma del albergue del pinar de Tamadaba, una obra gafada

La reforma del albergue del pinar de Tamadaba, una obra gafada