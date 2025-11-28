Red Eléctrica publica el nuevo trazado del cable por el barranco para evitar Carrizal y el acuerdo es inminente El anuncio sale hoy en el BOC, dando por buena la última alternativa del Ayuntamiento de Ingenio presentada 'in extremis' para salvar el casco histórico

Cristina González Oliva Ingenio Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:23

Red Eléctrica de España ha hecho público el nuevo trazado del tramo subterráneo de la línea de transporte eléctrico a 66 kV entre las subestaciones de Arinaga y El Escobar, un cambio que responde a la petición del Ayuntamiento de Ingenio y a la preocupación vecinal por el paso anterior de la infraestructura bajo el casco histórico del Carrizal. El reformado, de junio de 2025, sustituye el tramo urbano por uno alternativo que discurre mayoritariamente junto al cauce del barranco de Guayadeque. El acuerdo entre todas las partes es inminente.

El anuncio sale hoy publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones al proyecto que tiene ahora un coste de 3.308.576 euros. Desde el Consistorio puntualizan que este trámite forma parte del proceso para la modificación, pero todo hace prever que la salvación del casco de Carrizal es ya casi segura. Por su parte, desde Red Eléctrica explican que se trata de un trámite preceptivo y que están trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento para terminar de cerrar el acuerdo «muy pronto«.

Desvío por el barranco

El nuevo trazado afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0+572 y 1+177. En lugar de atravesar las calles Rafael Martel Rodríguez, Cándida Ruano Urquía y parte de Fray Tomás Morales, la canalización partirá desde la Avenida de La Banda, avanzará paralela al barranco y empleará como guía el pequeño colector del barranquillo del Santísimo. A partir de ahí, ascenderá hacia una parcela agrícola y retomará la calle Cándida Ruano únicamente en su extremo final, conectando después con la traza ya autorizada.

Cabe recordar que esas parcelas agrícolas son fruto del acuerdo que llegó el Ayuntamiento con sus propietarios, que han cedido de manera desinteresada sus terrenos ante la imposibilidad de conseguir un convenio con los dueños de los solares del otro lado del barranco, donde inicialmente Red Eléctrica contemplada el desvío. Fue la última alternativa presentada 'in extremis'.

Según el análisis de compatibilidad urbanística incorporado al expediente, el nuevo recorrido evita la afección al patrimonio histórico del Carrizal y reduce significativamente la generación de residuos de obra y la intervención en zonas habitadas. La solución continúa siendo íntegramente soterrada y no requiere nuevos accesos, al aprovechar vías locales y corredores de drenaje existentes.

La línea Arinaga–Escobar es una infraestructura prioritaria para mejorar la seguridad del sistema eléctrico de Gran Canaria y para la evacuación de energía renovable. El resto del proyecto —los tramos no modificados— ya están concluidos debido a la importancia estratégica de su puesta en servicio.

Con la publicación del nuevo trazado, el proceso administrativo avanza ahora hacia su autorización definitiva, tras haberse verificado su compatibilidad con el planeamiento insular, territorial y urbanístico vigente.