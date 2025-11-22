El Recinto Ferial de Agüimes abre sus puertas al mayor escaparate del producto local en la 34ª Feria Km.0 Gran Canaria Medio centenar de agricultores y productores de 14 municipios de la isla se dan cita en este encuentro hasta mañana domingo

La 34ª edición de la Feria Km.0 Gran Canaria ha abierto hoy sus puertas en el Recinto Ferial de Agüimes con el objetivo de promocionar el sector primario que, como explicó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante su inauguración, «es clave para nuestro territorio, para proteger el paisaje, para generar empleo, comer más fresco, rebajar la huella ecológica o luchar contra los incendios».

El presidente recordó que los productos Km.0 «reúnen todas las condiciones y, por lo tanto, el que garanticemos con espacios como este que el productor pueda de primera mano, sin intermediarios, ofrecer su producto, que el consumidor se acerque y pueda adquirirlo, supone dar un paso importante en la estrategia de dar valor al producto local».

Por su parte, el alcalde del municipio anfitrión, Óscar Hernández, afirmó que el municipio de Agüimes coincide con la apuesta del Cabildo de Gran Canaria por la soberanía alimentaria para la Isla, y señaló que «apostar por las Ferias Km.0 y por el sector agropecuario forma parte de la mejora del paisaje y del arraigo de la población al territorio».

Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria y coorganizada por el Ayuntamiento de Agüimes, esta 34ª edición de la muestra acoge este fin de semana a 60 estands, siendo de ellos un total de 58 estands de agricultores y productores de 14 municipios de la Isla, acompañados por el programa Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

El municipio anfitrión, Agüimes, es el que más puesteros ha llevado a este encuentro en torno a los productos agroalimentarios, concretamente a diez productores de vinos y quesos; especialistas en elaboración de pata, cultivadores de microvegetales, fabricantes de cervezas y representantes de las Salinas de Bocabarranco.

Ingenio y Santa Lucía, por su parte acuden a la feria con ocho y seis productores, respectivamente, para añadir a la oferta local productos como especias, bebidas de aloe vera, pan, plantas y flores, miel y aceitunas y una gran variedad de quesos.

Los otros once municipios participantes -Las Palmas de Gran Canaria, Moya, Santa Brígida, Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, San Mateo, Teror, Firgas, Gáldar y Telde- aportarán también las setas, las mermeladas, la caña dulce, los helados, los zumos y la repostería, entre otros productos.

Entre las novedades de esta edición figura la incorporación de Coffee Funghi, un productor de Gáldar que basa su actividad en un modelo de economía circular centrado en la revalorización de la borra de café recogida en establecimientos del municipio. Este residuo se convierte en el sustrato con el que cultivan variedades como seta ostra, shiitake y melena de león, que comercializan tanto en fresco como a través de productos derivados, incluido un café ecológico elaborado junto a Café Ortega. La empresa ofrece, además, kits de autocultivo y talleres divulgativos en su explotación para acercar al público el proceso de producción y fomentar la cultura micológica local.

La Feria Km.0 Gran Canaria, que estará abierta de 9:00 a 14:00 horas tanto el sábado como el domingo, se erige así, como un punto de encuentro ideal para adquirir productos de gran calidad, colaborar con la economía local e impulsar la sostenibilidad en la isla.