38 rebaños de Gran Canaria cobrarán por reducir el riesgo de incendio forestal 20 pastores y 18 pastores se hacen con 50 de los 59 lotes de espacios públicos licitados por el Cabildo este año para que sus animales se coman el combustible

Imagen de un encuentro del Cabildo con pastores de la isla en la finca de Osorio.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 05:50 Comenta Compartir

La adjudicación de los contratos de pastoreo remunerado con los que los rebaños de Gran Canaria contribuyen desde 2022 a reducir el combustible forestal en zonas de alto riesgo de incendio concede 50 de los 59 lotes de monte público licitados este año a 20 pastores y 18 pastoras.

En 2022 se adjudicó el pastoreo remunerado de 46 lotes a 35 pastores, en 2023 fueron 39 suelos los adjudicados a 32 pastores y en 2024 se contrataron 45 lotes con 36 pastores.

La adjudicación que acaba de publicar la empresa pública Gesplan concede dos lotes distintos a cuatro pastoras y dos pastores y tres lotes a una pastora y un pastor. El resto sólo se hace con una de las parcelas licitadas en 2025 por encargo de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo.

El lote adjudicado con un mayor valor económico tiene un importe máximo de 12.963,45 euros, un importe que nunca se alcanza porque se trata de un umbral ideal de pastoreo. Sirve de ejemplo entre el presupuesto asignado a cada terreno y el que finalmente reciben los pastores que en 2024 esa diferencia se cifró en el 47% de media. Otros tres lotes adjudicados comparten el importe mínimo, de apenas 50 euros.

El Cabildo destina un presupuesto máximo de 124.270,72 euros a los contratos de pastoreo remunero de 2025 y por primera vez este año sólo se incluye un plazo de ejecución, que va desde la orden de inicio del servicio hasta el 15 de febrero de 2026. En anteriores convocatorias de esta medida había dos periodos, uno anterior al verano y otro posterior.

El objetivo de esta iniciativa es reducir la carga de combustible forestal en espacios estratégicos y modificar la estructura de la vegetación susceptible de propagar un incendio.

Ampliar Un pastor con un rebaño de ovejas pastando en las cumbres de Gran Canaria. Javier Gil

La cercanía de la explotación ganadera al lote, que exista cesión de uso o aprovechamiento para pastoreo en suelos particulares colindantes, el compromiso de pastorear el máximo posible antes del 15 de diciembre y la pertenencia a asociaciones con acreditación para la llevanza del libro genealógico de la raza ovina o caprina fueron algunos de los criterios valorados para la adjudicación de los lotes de pastoreo remunerado.

La obligación de que la cifra máxima de animales pastoreando a la vez en un lote de superficie no pase de 500 cabezas, de 300 en los barrancos, e impedir que los animales se asilvestren, por lo que los extraviados deberán ser capturados inmediatamente, son dos de las obligaciones a que se comprometen los pastores.