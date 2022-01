La reapertura de la pista de San Fernando devuelve su sede al club local de patinaje

Los 70 niños y niñas que entrenan cada semana con el Club de Patinaje Maspalomas pudieron por fin este miércoles volver a su lugar de entrenamiento habitual hasta 2018. La reapertura del recinto les devuelve su sede y pone fin a un peregrinaje por canchas o colegios que no reunían las condiciones. El concejal de Deportes, Samuel Henríquez, se congratulaba este miércoles de esta puesta en marcha, pero también pedía disculpas al ser consciente de los contratiempos que se le causaron al club. «Han hecho un trasiego por distintas instalaciones del municipio por no poder usar esta pista, pero ya está recepcionada y en uso y es algo que tenemos que celebrar».

Las obras en principio no iban a ser nada complicadas. Es más, empezaron en agosto de 2018 y tenían una duración prevista de 8 semanas, pero, según cuenta el edil, el proyecto, que se redactó en tiempos del gobierno anterior, adolecía de ciertas deficiencias que obligaron a retrasar los trabajos. Y el problema es que, una vez acabaron, una última complicación con los trámites para la conexión eléctrica de la pista contribuyeron a alargar otros meses más la reapertura, prevista tras el verano de 2021. No en vano, hasta esa fecha contaban con dos lugares de entrenamiento alternativos, los pabellones de El Tablero y de Castillo del Romeral, y fueron escapando. Lo que no estaba contemplado a la vuelta de las vacaciones es que la pista siguiera sin poder utilizarse, lo que les obligó a entrenar en sitios variopintos, desde el patio de un colegio al de un instituto y hasta en la plaza de San Fernando, la que está frente a la iglesia,

«Sé que esta reapertura llega tarde, pero es que ha sido el fruto de un trabajo arduo, porque el expediente se nos complicó porque el proyecto inicial presentaba deficiencias», explica el concejal. «Pero por fin los chicos y chicas del municipio pueden empezar a utilizar la instalación, lo que permitirá liberar otras dependencias que ahora podrán usar otros clubes».

Esta vez sí se cumplió el último plazo que se dio. En la sesión de primeros de diciembre de 2021 en la que el pleno aprobó por unanimidad una moción de CC en la que se instaba a la corporación a comprometerse para darle una salida al club en tres meses, el edil Henríquez confió en que la pista estuviese otra operativa en enero. Y así ha sido.

La obra de remozado consistió básicamente en el arreglo de la cubierta y sus faldones de chapa laminada, la mejora de la accesibilidad de la zona de los vestuarios y el cambio del suelo que tenía de terrazo por una superficie de madera tratada. El proyecto fue adjudicado a Proyectos y Montajes Ingemont SA por 285.451 euros.

Mejoras del Cabildo en la iglesia de El Tablero

El consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, visitó esta semana las obras de rehabilitación de la Iglesia de El Tablero, también en San Bartolomé de Tirajana, que ha financiado la corporación insular con 49.000 euros.

Sosa, Henríquez y Narváez, bajo la torre de la iglesia de El Tablero. / C7

Durante el recorrido, en el que le acompañaron la alcaldesa, Conchi Narváez, el edil de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Samuel Henríquez, y el de Obras, Bartolomé Acosta, el consejero puso en valor el trabajo que está desarrollando el Cabildo en colaboración con la Diócesis de Canarias para rehabilitar y acondicionar las parroquias de la isla.

Los trabajos se centraron en impermeabilizar algunas zonas de la azotea por las que se filtraba agua y humedad en días de lluvia, así como vallar zonas en las que había peligro de caídas para dotar de seguridad al espacio. Después siguieron la visita por el Templo Ecuménico, necesitado también de mejoras