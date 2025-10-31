Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Detalle de una de las ratas que se ha dejado ver estos días por El Tablero y que ha podido ser grabada por los vecinos.
Detalle de una de las ratas que se ha dejado ver estos días por El Tablero y que ha podido ser grabada por los vecinos. C7

Las ratas, como Pedro por su casa, pero en El Tablero

El edil Samuel Henríquez, ahora en Primero Canarias, alerta en el pleno municipal de quejas vecinales por una plaga de roedores en las calles Cancún, Varadero, Cuzco, Maldonado y Acapulco

Gaumet Florido

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:18

Comenta

Por el día y por la noche. Las ratas han vencido la timidez en El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, y se dejan ver tanto en sus calles que han desatado un clima de inquietud vecinal del que este jueves se hizo eco en el pleno municipal el edil Samuel Henríquez, en la oposición.

El concejal, ahora en Primero Canarias, ha solicitado una actuación urgente ante lo que podría tratarse de una plaga de roedores que afectaría a varias calles de este barrio, especialmente a las de Cancún, Varadero, Cuzco, Maldonado y Acapulco, lo que genera, según denuncia, riesgo sanitario, insalubridad y preocupación vecinal.

Henríquez, que formalizó su petición por escrito el pasado 29 de octubre, insta a que se proceda con carácter urgente a la inspección sanitaria de la zona para evaluar el alcance de la posible plaga, que se active un plan de desratización inmediata, con tratamientos periódicos y continuados durante al menos tres meses, y que se coordine con el área de Limpieza la retirada de posibles focos de acumulación de residuos que favorezcan la proliferación de roedores.

El concejal aprovechó la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre, celebrada este jueves, para trasladar esta solicitud 'in voce' al alcalde en el capítulo de ruegos y preguntas y Marco Aurelio Pérez anunció que el gobierno municipal tomaría nota para actuar de inmediato.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  4. 4 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  5. 5 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las ratas, como Pedro por su casa, pero en El Tablero