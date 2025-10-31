Las ratas, como Pedro por su casa, pero en El Tablero El edil Samuel Henríquez, ahora en Primero Canarias, alerta en el pleno municipal de quejas vecinales por una plaga de roedores en las calles Cancún, Varadero, Cuzco, Maldonado y Acapulco

Detalle de una de las ratas que se ha dejado ver estos días por El Tablero y que ha podido ser grabada por los vecinos.

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 31 de octubre 2025, 21:18

Por el día y por la noche. Las ratas han vencido la timidez en El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, y se dejan ver tanto en sus calles que han desatado un clima de inquietud vecinal del que este jueves se hizo eco en el pleno municipal el edil Samuel Henríquez, en la oposición.

El concejal, ahora en Primero Canarias, ha solicitado una actuación urgente ante lo que podría tratarse de una plaga de roedores que afectaría a varias calles de este barrio, especialmente a las de Cancún, Varadero, Cuzco, Maldonado y Acapulco, lo que genera, según denuncia, riesgo sanitario, insalubridad y preocupación vecinal.

Henríquez, que formalizó su petición por escrito el pasado 29 de octubre, insta a que se proceda con carácter urgente a la inspección sanitaria de la zona para evaluar el alcance de la posible plaga, que se active un plan de desratización inmediata, con tratamientos periódicos y continuados durante al menos tres meses, y que se coordine con el área de Limpieza la retirada de posibles focos de acumulación de residuos que favorezcan la proliferación de roedores.

El concejal aprovechó la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre, celebrada este jueves, para trasladar esta solicitud 'in voce' al alcalde en el capítulo de ruegos y preguntas y Marco Aurelio Pérez anunció que el gobierno municipal tomaría nota para actuar de inmediato.