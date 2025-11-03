Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024

Ocupa el puesto 15º de toda España como el radar que más multas registra.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:46

En 2024, los radares de la DGT formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, lo que supone un incremento del 4% sobre las realizadas en el mismo periodo del año anterior (3.305.978), según el estudio de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una organización de defensa de los conductores.

A partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la organización analiza la actividad sancionadora llevada a cabo en cada uno de los puntos de control de la velocidad localizados en las carreteras españolas.

Respecto al número número de denuncias de velocidad formuladas por las comunidades autónomas, Andalucía sigue liderando el ranking de las comunidades autonomas con los radares más activos, con 959.592 denuncias, (el 27,8% del total), seguida de Castilla y León, con 413.343 denuncias (12%); la Comunidad Valenciana, con 366.360 (10,6%) y Castilla La Mancha, con 310.795 (9%).

Canarias ocupa la octava posición con 113.942 denuncias en 2024, un 3,31% del total nacional, frente a las 103.402 de 2023, (una variación del 10,1%).

Los radares que más multan en Canarias

En Canarias, dos radares forman parte de la lista de los 50 radares que más multas registran en toda España. El primero es el radar situado en la isla de Lanzarote, concretamente en el punto kilométrico 20 de la LZ-67. En total, durante el año 2024 realizó 25.375 multas, frente a las 2.999 registradas apenas un año antes, en 2023. Ocupa el puesto 15º de toda España como el radar que más multas registra.

El siguiente radar más 'multón' en el archipiélago está en Gran Canaria, en el punto kilométrico 42 de la GC-1 en dirección sur, antes de la salida a Playa del Inglés y San Fernando. Si bien ha disminuido su actividad sancionadora (en 2024 registró 11.403 multas frente a las 38.266 de 2023), sigue entre los 50 radares que más multan en España, justo cerrando la tabla en la última posición.

Multas por radares en cada provincia

