«Quiero implantar el proyecto de Unidos y que sea duradero»

Una mano alzada precipitó los acontecimientos en noviembre de 2022. Sergio Vega, uno de los dos ediles del PP en Santa Lucía que estaban en el gobierno local, votó a favor de los presupuestos municipales para 2023, pero su partido no quería. El PP le enseñó la puerta de salida y Vega y casi todo su equipo han decidido seguir en la política activa de la mano de Unidos por Gran Canaria.

-¿Por qué opta por Unidos?

-Porque el discurso de Unidos es muy cercano al nuestro. Hay un espacio de centro-derecha que en el municipio ahora se queda libre, al comerse AV al PP. Fíjese que más del 90% del comité del PP de Santa Lucía se ha pasado a Unidos. Nos hemos ido 16 o 17. Y el PP ha recibido ya la petición de baja de 40 o 50 personas. Hay un descontento general con esa fusión que el PP no se atreve a admitir, pero que está ya hecha.

-¿Unidos le da más peso a Santa Lucía en el contexto insular?

-Es que Santa Lucía es el tercer municipio de Gran Canaria y el séptimo de Canarias, por lo que debe tener el protagonismo que se merece. Valemos para algo más que para llenar guaguas, que era para lo que nos quería el PP. No contábamos. Han tomado estas decisiones en Santa Lucía sin explicárnoslas, porque nadie, a estas alturas, se ha dignado a llamarnos. Ni Manuel Domínguez ni Poli Suárez han respondido a mis llamadas y mensajes. Se han comunicado con nosotros vía burofax o vía nota de prensa.

-¿Los que les votaron a ustedes entenderán este paso?

-No lo sé, pero creo que facilitará que la gente lo entienda el hecho de que desde un principio todo lo hicimos público. No me levanté un día por la mañana y dije: no me gusta el PP y me voy a otro partido. Nos han forzado. Han tomado decisiones que perjudican al partido en Santa Lucía; querían romper el pacto para llevar al municipio a una situación de inestabilidady pretenden encima que nos quedemos de brazos cruzados. No es justo. Si el PP quiere hundir el barco no puede pretender que nos hundamos con ellos. Hice todos los esfuerzos para arreglar la situación.

-¿No entregará el acta de edil?

-No, porque eso sería facilitarles la hoja de ruta que AV y el PP se han marcado. Tengo que seguir en el gobierno hasta mayo. Dirán que soy un tránsfuga, pero mi situación en el gobierno es la misma que cuando estaba con ellos. No cambia ni mejora.

-¿Ha cerrado página con el PP? Anunció que iría a los juzgados.

-Lo barajé, pero es que creo que eso es justo lo que ellos quieren. Si me abren expediente y yo les denuncio, me enfrasco en un camino con el que tampoco conseguiré revertir lo que ha pasado. Solo implicaría distraerme.

-¿Qué objetivos se marca para implantar Unidos en Santa Lucía?

-Por un lado, estará mi trabajo en el Ayuntamiento. Seguiré en las áreas que tengo encomendadas. Mi prioridad es mantener la estabilidad municipal y cumplir con el compromiso que adquirí con los ciudadanos. Y de forma paralela, trataré de implantar el mensaje que tiene Unidos a nivel insular. Además, creo que hay un espacio político de desencantados, tanto con el PP como con AV, que queda huérfano y que tiene en Unidos una opción que defenderá los intereses de Santa Lucía, pero integrándola en un programa insular y regional.

-¿Ya tiene sede en Santa Lucía?

-Será el local donde estaba la del PP. Es de mi propiedad. Solo tendré que cambiar los carteles.

-¿Y qué objetivos electorales se marca?

-Soy realista. No vamos a ganar las elecciones, pero sí lucharemos por conseguir la máxima representación. Sí quiero que se implante el proyecto de Unidos en Santa Lucía y que sea duradero. Y si tenemos representación, podríamos incluso gobernar.

-Sería mediante pactos. ¿Unidos se fija alguna línea roja?

-No puedo decir de esta agua no beberé ni hablo de líneas rojas, pero ahora no tengo ninguna intención de sentarme ni con AV ni con el PP. Y es verdad que tendría muy difícil juntarme con Vox o Podemos, pero yo antepongo la estabilidad municipal. Si es bueno para Santa Lucía, Sergio Vega se sentará a hablar, pero yo no veo nada bueno en AV ni en el PP.

-¿Estaría más cómodo en un pacto como el actual?

-Infinitamente más. Sigo considerando que AV-PP es un peligro para Santa Lucía.