34 quesos de Gran Canaria participan en World Cheese Awards 2025, en Suiza La mitad han sido elaborados con leches de más de un animal y la mezcla más habitual es la de vaca, cabra y oveja

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:20 Comenta Compartir

Hasta 34 quesos de 18 queserías de Gran Canaria optarán este año a alguno de los múltiples premios que se pondrán en juego en la edición de World Cheese Awards de 2025, que se celebrará en Berna (Suiza) del 13 al 15 de noviembre.

20 de esos 34 quesos fueron premiados en el Concurso Insular de este año, motivo por el cual el Cabildo se ha hecho cargo de su cuota de inscripción, algo más de 1.383 libras esterlinas o, lo que es lo mismo, 1.593 euros.

A los premiados en el concurso oficial de quesos de la isla la Consejería de Sector Primario les tramita la inscripción en el certamen, les abona los costes y les gestiona y sufraga el transporte de las muestras.

Además, si otras queserías quieren participar en el concurso de quesos de más prestigio del mundo, el caso de 14 muestras de distintas queserías en esta edición, el Cabildo les presta el mismo servicio, excepto el abono de la inscripción.

Entre los quesos que optan a alguno de los premios de World Cheese Awards, destacan los madurados o añejos frente a los semicurados. Los de media flor representan un porcentaje en torno al 12%, mientras que los de flor suponen sólo el 2,9% de los remitidos al concurso internacional.

En cuanto a la naturaleza de la leche con la que se realizaron los quesos participantes en la edición de 2025, destaca el hecho de que la mitad han sido elaborados con leches de más de un animal. Así, la mezcla más habitual es la de vaca, cabra y oveja.

Le siguen los quesos que han sido elaborados exclusivamente con leche de cabra, oveja y vaca, por ese orden.

Además, los queseros grancanarios han preferido utilizar la leche cruda, ya que los quesos elaborados con leche sin tratamiento térmico representan este año el 60% de los quesos remitidos al concurso en comparación con el resto, los preparados con leche pasteurizada.