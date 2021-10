Puertos Canarios defiende la calidad de la limpieza en las aguas de Agaete El Gobierno regional subraya que no quedan restos del casco del barco de Fred Olsen que encalló en enero

Puertos Canarios hará de forma periódica un control de las calidad de las aguas y sedimentos en el puerto de Agaete, en el norte de Gran Canaria, donde asegura que se ha efectuado una limpieza de «calidad» en sus fondos tras encallar el pasado mes de enero el fast-ferri Bentago Express.

En un comunicado remitido este domingo, la empresa pública Puertos Canarios ha recalcado que no quedan restos del barco en los fondos del entorno portuario ni en la baja de Las Merinas, donde encalló el buque el pasado 7 de enero, ante las informaciones «sesgadas» que se han publicado tras el incidente del Bentago Express.

En la nota destaca que la calidad de las aguas ha sido calificada siempre por debajo de los límites de contaminación y apta para el baño, en el caso de las aguas de la playa, en todas las analíticas realizadas.

Además, refiere que la calidad la limpieza quedó atestiguada en el estudio que llevó a cabo la Consejería de Transición ecológica, que concluyó que nueve de los diez sedimentos analizados no presentaban restos de contaminación por encima de los límites permitidos tras el incidente del barco de Fred Olsen.

El único punto en el que sí se registraron valores por encima de lo recomendado es en el sedimento situado junto el dique en el que atracan habitualmente los ferris que realizan la ruta Agaete-Santa Cruz de Tenerife, indica la nota.

Puertos Canarios ha precisado que el informe de Transición Ecológica se basa en muestras tomadas al día siguiente de que el barco averiado fuera remolcado de Agaete hasta los astilleros de Las Palmas de Gran Canaria.

Sobre el nuevo control periódico que se llevará a cabo, ha informado de que tramita contratar un plan de seguimiento de la calidad de aguas y sedimentos específico para el puerto de Las Nieves con tomas mensuales que serán hechas públicas de forma transparente.

Puertos Canarios ha aclarado que los restos del casco del buque que cayeron al fondo del mar mientras se realizaba el rescate fueron extraídos durante las labores de limpieza efectuadas por la naviera Fred Olsen a principios del mes de marzo, por lo que indica que el vídeo que se ha hecho público por la plataforma Salvar Agaete es anterior a esa fecha.

Los resultados de las analíticas sobre los sedimentos del fondo incluidas en el informe encargado por la Consejería de Transición Ecológica no «evidencia la contaminación del puerto de Agaete», como indica el citado colectivo.

El informe expone que 9 de los 10 puntos analizados no registran contaminación o en todo caso no superan los límites de contaminación por hidrocarburos ni metales y que el punto que marca la presencia de hidrocarburos relevante coincide con el borde del dique de atraque diario de los ferris y no donde encalló el Bentago.

En cuanto al nuevo control, informa de que se harán catas continuadas a lo largo del tiempo y se informará a las instituciones e interesados de los resultados obtenidos.

Puertos Canarios ha subrayado también que tras encallar el barco se ha trabajado «intensamente y con presencia constante desde el minuto uno», y además en colaboración con «el Ayuntamiento, los pescadores y la comunidad portuaria en general, y que todos ellos han manifestado su total disposición y reconocimiento por la labor llevada a cabo.

La entidad portuaria canaria ha asegurado que seguirá en esta línea de colaboración y «transparencia» para informar a particulares y a asociaciones interesadas de todos los informes existentes sobre cualquier aspecto que tenga que ver con el estado de conservación de los fondos y las aguas del puerto de Agaete con la prioridad siempre puesta en la seguridad y la salud de las personas.