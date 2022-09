Puerto Rico SA retira sus hamacas y deja la playa moganera

La empresa Puerto Rico SA pone fin la tarde de este jueves a 50 años de gestión de la playa moganera del mismo nombre una vez que la Demarcación de Costas decidió el pasado 25 de julio otorgarle la concesión de los servicios de temporada al Ayuntamiento de Mogán. Fuentes oficiales de la ya exconcesionaria informan de que los operarios de la compañía retirarán este jueves sus hamacas y sombrillas con carácter definitivo.

Costas y Puerto Rico SA ya procedieron en noviembre de 2021 a la firma del acta de reversión de la playa al Estado, pero la demarcación canaria permitió a la empresa explotadora que continuase gestionando la cala hasta tanto se concretase quién le relevaría en la concesión. La autorización se le dio finalmente al Ayuntamiento, que tiene por ahora permiso hasta el 30 de abril de 2023, pero que ha anunciado que en breve solicitará plácet para el periodo 2023-2027.

Puerto Rico SA conocía de la resolución de Costas desde el 23 de agosto pasado, cuando recibió por escrito la negativa del organismo dependiente del Gobierno central a su petición de volver a gestionar los servicios de temporada de Puerto Rico pese a que ya no tenía la concesión de la playa. Sin embargo, fuentes de la empresa aclaran que no habían retirado aún sus hamacas y sombrillas porque no se les había fijado una fecha para dejar la cala.

El comunicado del Ayuntamiento, este miércoles, haciendo público que asumirá la gestión de la playa ha precipitado los acontecimientos. Directivos de la empresa municipal Mogán Gestión informaron este jueves a Puerto Rico SA de que este viernes sus operarios tomarán posesión de la cala y colocarán sus tumbonas y parasoles, de ahí que la empresa exconcesionaria haya decidido comunicar a Costas que desde la tarde de este jueves dejará la playa y retirará todas sus hamacas y sombrillas.