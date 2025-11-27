PSOE y Primero Canarias denuncian caos circulatorio en Playa del Inglés Los socialistas atribuyen el problema a los trabajos de instalación del alumbrado navideño y a varias obras en la vía pública | Primero Canarias se hace eco de las quejas por atascos prolongados

Tanto el PSOE como Primero Canarias han coincidido en sendos comunicados para denunciar el caos circulatorio que está viviendo estos días Playa del Inglés, con atascos prolongados que ambos partidos achacan a una mala organización del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En concreto, los socialistas atribuyen el problema a los trabajos de instalación del alumbrado navideño y a varias obras.

Por un lado, el PSOE, a través de su Secretaría de Transporte que coordina la taxista Raquel Romano, alerta en una nota del caos circulatorio generado en los últimos días por la coincidencia de obras en la vía pública y el montaje del alumbrado navideño sin una planificación ni comunicación adecuada.

Las retenciones, desvíos improvisados y la ausencia de información previa han provocado molestias a residentes, turistas y profesionales del transporte, especialmente al sector del taxi. «No es razonable que un municipio turístico como el nuestro afronte trabajos de esta magnitud sin avisos claros ni coordinación. Esto genera malestar y una imagen que no nos podemos permitir», señala el secretario general, Carlos Álamo Cabrera.

El PSOE exige al grupo de gobierno del PP-AV y CC que establezca una hoja de ruta clara, publique los cortes de tráfico con antelación y convoque una mesa de movilidad con taxistas, vecinos, sector turístico y Policía Local. «Pedimos planificación, diálogo y respeto a quienes trabajan y viven en el municipio. San Bartolomé de Tirajana no puede volver a sufrir un caos así», añade Raquel Romano.

El PSOE reitera su disposición a colaborar para que la movilidad en el municipio sea eficiente, segura y compatible con las necesidades de residentes y visitantes.

Por su parte, desde Primero Canarias lanzan otro comunicado en el que denuncian la situación insostenible que se ha vivido durante todo este jueves en Playa del Inglés y Maspalomas, donde miles de vecinos, trabajadores y profesionales del transporte han sufrido atascos prolongados, colas interminables y una absoluta falta de organización por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

La formación critica que las calles hayan sido cortadas sin previo aviso, que los trabajos de asfaltado se ejecuten «de forma improvisada» y que los accesos a los principales núcleos urbanos aparezcan vallados sin comunicación previa, provocando un colapso circulatorio que se ha extendido desde primeras horas de la mañana hasta la tarde.

Primero Canarias subraya que esta situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de una gestión descoordinada e improvisada por parte del grupo de gobierno municipal, al que responsabilizan directamente del caos vivido hoy en el municipio.

«El enfado de transportistas, taxistas, trabajadores, residentes y usuarios de la vía pública es más que comprensible», señalan. «Quienes dependen diariamente de estas carreteras han visto cómo su tiempo, su trabajo y su seguridad se han visto afectados por una falta de planificación que ya es recurrente».

«Lo ocurrido es consecuencia directa de la descoordinación del gobierno municipal. No se puede gobernar a base de improvisaciones. Cortar vías sin avisar y gestionar obras sin planificación es un despropósito que está afectando gravemente al día a día de nuestro municipio», afirma el portavoz municipal Samuel Henríquez Quintana.

Primero Canarias reclama que el Ayuntamiento establezca protocolos claros de comunicación, avisos previos obligatorios y una planificación rigurosa en la ejecución de obras públicas, para garantizar la movilidad y la convivencia en un municipio que depende en gran medida de la fluidez del tráfico y la accesibilidad.