Víctor Navarro, concejal socialista en el Ayuntamiento de Valsequillo. C7

El PSOE de Gran Canaria apoya la moción de censura en Valsequillo

La dirección insular avala un acuerdo «que devuelve la estabilidad al Ayuntamiento de Valsequillo»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:52

El Partido Socialista de Gran Canaria apoya la moción de censura en Valsequillo y respalda la decisión tomada por Víctor Navarro.

En un comunicado, el PSOE considera «que la situación de bloqueo institucional en el Ayuntamiento de Valsequillo exigía una respuesta responsable y decidida, centrada en el interés general del municipio y en la defensa de la estabilidad como valor esencial de la vida pública».

Desde el pasado mes de noviembre, el grupo de gobierno había quedado en minoría tras la decisión de una concejala de pasar a la condición de no adscrita, «provocando una situación de inestabilidad que dificultaba la gestión diaria y la toma de decisiones necesarias para avanzar en los proyectos municipales.

Ante este escenario, el PSOE de Gran Canaria ha decidido autorizar la conformación de una nueva mayoría que devuelva la gobernabilidad al Ayuntamiento, restablezca la normalidad institucional y permita seguir trabajando con eficacia por los vecinos y vecinas de Valsequillo«.

Desde la dirección insular «se valora muy positivamente cualquier acuerdo o iniciativa que contribuya a reforzar la estabilidad y la eficacia de las instituciones, principios que el Partido Socialista ha defendido de manera coherente en todos los municipios de la isla, como ya ha quedado demostrado en San Mateo».

«El PSOE de Gran Canaria reafirma su compromiso con la estabilidad, la cohesión y la responsabilidad política como pilares de su acción pública. Para los socialistas, garantizar instituciones estables y eficientes no es solo una cuestión de gestión, sino una obligación democrática y una muestra de respeto hacia la ciudadanía».

