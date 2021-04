El PSOE dice que Santa Lucía restringe las ayudas sociales y el pacto lo niega Los socialistas aseguran que la actual ordenanza de prestaciones públicas es un muro para muchas familias. El ejecutivo dice que solo rechaza un 7,5% Fachada de las oficinas municipales de Santa Lucía de Tirajana, en Vecindario. / C7 GAUMET FLORIDO Santa Lucía de Tirajana Martes, 13 abril 2021, 01:00

El PSOE, que está en la oposición en Santa Lucía de Tirajana, y el gobierno local, conformado por Fortaleza, NC y PP, coinciden en subrayar los estragos que la pandemia está causando en el municipio, con 11.000 personas en paro (más de un 30% de la población activa) y una de las rentas per cápita más bajas de España, pero luego no se ponen de acuerdo ni en los números, que han de ser objetivos y fríos, a la hora de valorar la gestión de la política social del consistorio. Mientras el portavoz socialista, Julio Ojeda, asegura que la ordenanza que a día de hoy regula las prestaciones sociales «es restrictiva» y deja fuera, de entrada, a muchas familias, la edil del área, Antonia Álvarez, niega la mayor y cifra en solo un 7,5% el porcentaje de ayudas rechazadas.

Los socialistas echan mano de los datos aportados por la intervención municipal respecto a la ejecución del presupuesto de 2020. Según esos registros, de la partida que estaba destinada a 'productos de alimentación', dotada con 1.047.849 euros, tan solo se ejecutó el 4%, lo que equivale a que solo se gastaron 41.707 euros. Por su parte, de la partida 'transferencias de emergencia social', que llegó a contar con 1.689.077 euros, Ojeda apunta que solo se reconocieron poco más del 30%, es decir 520.288 euros. Y del 'fondo social municipal de emergencia y exclusión social', con una asignación presupuestaria inicial de 2 millones de euros, no se usó ni un céntimo, denuncia el PSOE.

Tan baja ejecución de las partidas sociales en un municipio tan castigado por la crisis llevó a los socialistas a plantear, vía moción, en el último pleno, varias modificaciones urgentes de la actual ordenanza, en cuyo articulado obsoleto sitúa este partido la clave de que no fluyan las ayudas. Repara Ojeda en dos ejemplos concretos. Uno, que fija un límite de 1.500 euros al año como máximo de ayuda que puede percibir una familia. «Para una pareja con dos hijos no les da ni para empezar, hay que elevar ese tope», apunta. Y otro, la condición que impone de que se esté al día en la declaración de la renta. «Una familia en ERTE puede que no pueda pagarla y se quede sin derecho a ayudas». Ojeda no duda de que solo se rechacen un 7,5% de las ayudas. «El problema es que son muchas más las que ni siquiera se presentan porque saben que no cumplen los requisitos y esas no entran en las estadísticas».

Álvarez rebate los datos del PSOE. «No los tienen actualizados». Asegura que de la partida de alimentos se ejecutó el 91%, no el 4%, y que en 2020 se cuadruplicaron las ayudas concedidas, hasta 700.000 euros. E insistió. Solo se han rechazado el 7,5% de las solicitudes. Con todo y con eso, avanzó que ya se está trabajando en un borrador para actualizar la ordenanza. Y como prueba de que el Ayuntamiento está dando respuesta a las nuevas necesidades, anunció que ampliarán el contrato de los vales de alimentos de los algo más de 100.000 euros al año a 400.000 y que habilitarán puntos de compra en hasta 5 núcleos de población, no uno solo, como hasta ahora.

«La ordenanza no es un freno para dar las ayudas»

La edil Álvarez explica que en el pleno se rechazó la moción del PSOE porque el ejecutivo local ya trabaja en esa actualización de la norma que plantean los socialistas. En todo caso, subrayó tajante que la actual «para nada es un freno» para dar ayudas. Y negó que en Santa Lucía no se dan más de 1.500 euros en ayudas. «Los técnicos estudian cada caso, y se han dado hasta 3.000 euros en ayudas, según las necesidades». Más que actualizar la norma local, cree que urge que se desarrolle la ley canaria de Servicios Sociales con el catálogo de prestaciones. «Ahí el PSOE puede echar una mano».