El PSOE advierte de que Ingenio casi se queda sin dinero en el banco

El PSOE en el Ayuntamiento de Ingenio advierte que el grupo de gobierno puede dejar al municipio sin reservas en el banco en solo cinco meses de gestión. Esta, entre otras, según la exedil de Urbanismo, Victoria Santana, fue una de las razones por las que los socialistas se abstuvieron esta semana en el pleno en el que se dio el visto bueno a una modificación presupuestaria de 7,1 millones de euros que serán transferidos a la Mancomunidad del Sureste para un paquete de inversiones.

Santana deja claro que no se opone a los proyectos, sino a las formas empleadas, que les suscitan muchas dudas. Pone ejemplos. «Pretenden mover dinero hacia otro organismo público, sin aclarar, por ejemplo, si esta inyección de dinero es adicional a las partidas que aparecerán anualmente en el presupuesto de concejalías como Educación o Vías y Obras, porque, de no ser así, es un tremendo engaño». Y otro, el dinero para las piscinas de El Burrero. Si no se consiguen los permisos, ¿se podrán recuperar los dos millones?

«Observamos un tremendo desespero por gastar y gastar; ustedes lo llaman invertir, pero la realidad es que, con este ritmo, ya no sabemos cómo resultará el cierre de este presupuesto, y si ustedes en seis meses acabarán con la buena salud financiera de la que gozaba el Ayuntamiento», advierte. Les recuerda, además, que la mayoría de estas actuaciones pueden financiarse con dinero externo procedente del Cabildo o del Gobierno.