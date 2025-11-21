Un proyecto recuperará 100 hectáreas de tierras para cultivar frutas subtropicales El Cabildo de Gran Canaria aportará este año 708.000 euros para la iniciativa, que contará con el asesoramiento de la Cooperativa Agrícola del Norte

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:50

El Cabildo de Gran Canaria y la Cooperativa Agrícola del Norte recuperarán 100 hectáreas de terrenos agrícolas actualmente en desuso en distintos municipios de la isla para destinarlos al cultivo de frutas subtropicales de alta demanda, a través del proyecto 'Lairaga Tropical', al que la corporación insular aportará este mismo año 708.000 euros en las que serán las primeras inversiones que requiere esta iniciativa, «que contribuye a avanzar hacia la soberanía alimentaria».

Así lo declaró este viernes el presidente del Gobierno insular, Antonio Morales, en el acto en el que presentó a la ciudadanía este proyecto, acompañado por los consejeros insulares de Sector Primario, Miguel Hidalgo, y de Hacienda y Emergencias, Pedro Justo Brito, y por el secretario de la cooperativa, Víctor García.

«Este proyecto es único en Europa, por su fuerte compromiso social y medioambiental, ya que destaca por la creación de empleo endógeno de larga duración, la formación y la profesionalización del sector, el impulso de técnicas de cultivo respetuosas con el medioambiente y la garantía de relevo generacional», proclamó el presidente Morales.

«Es un proyecto integral de aumento de superficie de cultivo de frutales, nuevas incorporaciones al sector primario y modernización y tecnificación de la actividad», mantuvo, «y que permitirá que Gran Canaria siga liderando la producción y exportación de frutales subtropicales en Canarias».

En nueve municipios

Y con esas expectativas, aseguró que el Cabildo invertirá esos 708.000 euros en las instalaciones destinadas a la manipulación y el envasado de la fruta, con el fin de comercializar los productos que se cosecharán en las 45 hectáreas que se dedicarán al mango, las 40 donde se cultivarán aguacates y las 15 donde se plantarán papayas, en los municipios de La Aldea de San Nicolás, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa María de Guía, Santa Lucia de Tirajana, Firgas, Arucas, Telde y Valleseco.

Morales estimó que esta acción posibilitará la incorporación de, al menos, 105 nuevos trabajadores fijos en esos nueve municipios, «con la implementación de prácticas y técnicas para una agricultura de precisión», añadió.

Hizo hincapié en que los productores que se incorporen a la iniciativa estarán asesorados por la Cooperativa Agrícola del Norte y por las y los profesionales de la Consejería de Sector Primario, que los acompañarán en todas las fases de la producción, «con la máxima de optimizar la calidad y rentabilidad, asegurando precios justos y una renta digna para el agricultor».

Por su parte, García informó de que lo que se está haciendo «es una especie de inventario de suelo disponible para cultivar».

Líder en superficie cultivada de frutales

Morales incidió en que Gran Canaria es la isla con mayor superficie de cultivos de frutales de todo el Archipiélago, con más de 4.700 hectáreas, principalmente de las especies de cítricos, frutales de hueso y pepita y tropicales, aunque en lo referente a cítricos y de hueso y pepita, ya supera las 1.700 y duplica así a la siguiente de la lista en superficie de cultivo, según datos oficiales. «Un logro que se ha conseguido gracias al esfuerzo del sector agrícola dedicado al cultivo de más de 18 especies de frutales subtropicales, como papayas, mangos, aguacates y cítricos entre otros», remarcó.

Más en detalle, señaló que, en la actualidad, los cultivos subtropicales en Gran Canaria ocupan unas 3.022 hectáreas, en las que se incluyen las fincas de plataneras, y especificó que, sin ellas, la superficie dedicada al resto de este tipo de cultivos, como papaya, mango, aguacate y pitaya, entre otros, ya era de unas 1.100 hectáreas en 2024, lo que supuso una producción anual superior a las 30.000 toneladas, que permitieron facturar por encima de los 95 millones de euros, solo en frutales tropicales, sin contar el plátano.

«Esto está permitiendo que, en 2024, el 32,7% de la fruta comercializada en Mercalaspalmas fuese cultivada en Gran Canaria», afirmó. «Y para poder seguir aumentando estas cuotas de soberanía alimentaria y acercarnos al 50% recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para territorios insulares, en el Cabildo estamos ejecutando el Programa Insular de Desarrollo de la Fruticultura, enmarcado en el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria», sostuvo.

Una programación que incluye formación específica para las y los agricultores, el fomento para la recuperación de tierras en desuso y su incorporación al sector, la campaña de reparto de frutales, el asesoramiento agronómico tanto técnico como analítico y que, como recordó, llevó al Cabildo a construir en 2023 un invernadero de alta tecnología en la Granja Agrícola Experimental, «que ha permitido contribuir con más y mejor conocimiento al cultivo de este producto tan valorado», concluyó.