La protesta por el cable de alta tensión llega a la cabalgata de Carrizal

La protesta de los vecinos de Carrizal contra el cable de alta tensión que prevé trazar Redeia no da tregua ni en carnavales. Los activistas de esta causa aprovecharon la cabalgata del sábado pasado para recrear la infraestructura con un gigantesco disfraz a lo dragón chino y para mantener viva esta lucha.

«El cable por el barranco». Con ese grito de guerra, a veces coreado por el público asistente, la comitiva carnavalera recorrió junto con las carrozas las calles de Carrizal.

Los vecinos lograron el compromiso del Gobierno de Canarias y de Redeia de que el cable que ha de conectar la subestación de Arinaga con la de El Santísimo no pase por el casco histórico, pero temen que opten por hacerlo por otras calles de Carrizal. La única alternativa que están dispuestos a apoyar es la del trazado por el barranco de Guayadeque. Hasta que no se confirme, no cesarán en su protesta.