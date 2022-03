«No es prorrogable una concesión que ya no existe»

El Gobierno canario está a punto de decidir si permite otros 25 años deuso industrial del puerto de El Pajar o si lo pasa a deportivo-turístico. Nicolás Villalobos, que es además representante de la patronal turística, defiende que les avala la ley y también el planeamiento vigente al pedir la especialización a turístico del sector.

-¿De la última resolución del Tribunal Supremo cabe interpretar, como sostiene Ceisa, que la justicia le ha dado la razón respecto a la concesión?

-No, es absolutamente falaz esa interpretación. La justicia no ha confirmado en absoluto que la fecha de vencimiento sea octubre de 2022. Es rotundamente falso. Lo que ha pasado es que la justicia, ante la demanda nuestra instándole a que declarara vencida la concesión en marzo de 2020, no ha entrado en el fondo del asunto alegando falta de legitimidad activa de Propiedades Cordiales por el hecho de que no acreditamos suficientemente nuestra condición de interesados al no haber aportado los títulos de propiedad de las parcelas vecinas. Por tanto, una cuestión adjetiva y formal ha evitado que la justicia entrara en el fondo del asunto y se pronunciase en cuanto a si la fecha de vencimiento era, como nosotros sostenemos, marzo de 2020 o octubre de 2022, como pretende Ceisa. Lamentamos muchísimo que no nos hayamos podido beneficiar del derecho a la tutela judicial efectiva por una cuestión formal y adjetiva a la hora de presentar la demanda en primera instancia y que se haya perdido una oportunidad importante para aclarar jurídicamente la cuestión.

-¿Y por qué cree que tiene tanto interés Ceisa en enfatizar que con ese pronunciamiento están legitimados para seguir ahí?

-Es clave porque si, como sostenemos nosotros, la concesión sobre el puerto venció en marzo de 2020 y llevan dos años en precario, tanto tiempo como la pandemia, lo vencido no es susceptible de ser prorrogado. El derecho, una vez vencido, se extingue. No se puede prorrogar lo que no existe. Por eso, para Ceisa era tan crítico este procedimiento y por eso están ahora vendiendo falazmente que la justicia les ha dado la razón. No es así, ni les ha dado la razón ni ha decretado que la fecha de vencimiento sea octubre de 2022. Es imposible que lo haga porque los títulos concesionales son clarísimos y esto expiró en marzo de 2020.

-¿Y por qué se produce esta discrepancia en los plazos?

-Le explico. La fábrica se implantó en 1957, antes de que hubiera turismo y cuando no se veía qué coste de oportunidad tenía poner la fábrica en este emplazamiento tan privilegiado. En 1972 se formaliza la concesión por un plazo de 50 años, que es a lo que se agarran los cementeros. Pero obvian maliciosamente que esta concesión fue novada en 1985 por un plazo de 35 años porque quisieron ampliar la superficie del puerto. Se dijo expresamente que esta novación sustituía a la anterior, que quedaba extinguida, y se modificaba en los nuevos términos, que era un plazo concesional de 35 años, con lo que expiraba en 2020. Y posteriormente volvió a haber una nueva novación, esta vez en 1990, sin perjuicio de que se formalizara en 2001, y en ella se dice expresamente que por 30 años, con vencimiento otra vez en 2020 y de forma improrrogable. Pero en esto los tribunales no han entrado.

-Cerrada la vía judicial, ahora la pelota está en manos del Gobierno canario. A finales de mes la comisión de trabajo elevará una propuesta. ¿Qué sensaciones tiene?

-Estamos todos expectantes. Esperamos que sea coherente y congruente con la legalidad y con el interés general, que es lo que recoge la legalidad vigente. ¿Y cuál es la legalidad? Primero, que no se puede prorrogar lo que no existe. La concesión ya venció. Segunda cuestión. Aun cuando, y a título puramente teórico, diéramos por bueno que no venció en marzo de 2020, no pueden dar una prórroga porque el título concesional no contempla prórroga. Además, la ley establece un tope de 50 años para las concesiones de puertos, y Ceisa ya lleva 65 años; ha excedido todos los máximos legales. Se está tratando de retorcer las posibilidades para hacerles el favor y mantener el privilegio de los cementeros asturianos para seguir con el uso exclusivo y excluyente de esta infraestructura de todos los canarios, y decir que está ligado a una concesión que se les ha dado para la extracción minera de puzolana más arriba. Esto es absolutamente antijurídico. No existe ninguna relación de accesoriedad entre las dos concesiones, no hay vínculo jurídico entre ambas. Y después es contrario a las determinaciones y al espíritu del planeamiento urbanístico. No podemos pretender ese demandado y deseado turismo de lujo de champán y caviar al que tanto aspiran los políticos y que debemos traer en sustitución del de chola y bocata, y después, con la misma, pretender compatibilizar ese destino turístico de lujo con un uso industrial adyacente de una industria pesada que emite ruidos con la molienda, polvos silicosos a la atmósfera, con un impacto visual tremendo y con un transitar de camiones. Son usos absolutamente incompatibles. El urbanismo proyecta en el territorio la especialización de usos, separando los que son incompatibles. ¿Y qué ha decidido el planeamiento urbanístico canario? El PIO, vigente desde 2003, y el PTEOTI establecen que esta pieza de Santa Águeda debe especializarse en un uso turístico al vencimiento de la concesión. Toda esta pieza es una reserva de suelo óptimo para un turismo de calidad por las evidentes condiciones climatológicas de Arguineguín.

- Pero la parcela donde está la cementera es de Ceisa, que insiste en que seguirá ahí, con o sin el muelle. ¿Sería compatible con el desarrollo turístico de la zona?

-En efecto, la fábrica como tal está en un suelo privado, pero es inviable económicamente si se le corta el cordón umbilical con el resto del mundo que es el puerto. Por ahí le entra el clínker que muelen y por ahí sale parte del cemento que elaboran. Si se lo cortan, esa fábrica es inviable. Si deciden seguir allí, allí seguirán, pero nosotros deseamos la reconversión industrial de la zona, como prevé el planeamiento, y como es de interés general, y celebraríamos y aplaudiríamos que el Gobierno de Canarias apoyara a Ceisa para la deslocalización para un nuevo emplazamiento, como puede ser en el polígono de Arinaga, donde, por cierto, también hay un muelle.

- San Bartolomé sugiere un uso mixto del muelle. ¿Es eso viable?

-No, porque no cabe compatibilizar el barquito de pesca de altura, el artesanal o el de avistamiento de cetáceos con la entrada y salida de cargueros mastodónticos. Por una cuestión de seguridad, de operativa. Entendemos que no, que colisiona además con las determinaciones del planeamiento, de todos los avances de la ley de Puertos.

-¿Y si el Gobierno se decanta por una fórmula intermedia, una concesión a dos-tres años?

-Sería antijurídico y contrario al planeamiento. Si me das a elegir, prefiero tres años que 25, pero es que ya se les han dado dos años de más. Es que ya se llevan dos años contra lo que disponen los títulos concesionales y lo que dispone la normativa. ¿Y qué pasa con nosotros, los agentes económicos que, sobre la base de la seguridad jurídica de lo dispuesto en el planeamiento, hemos hecho inversiones multimillonarias, en nuestro caso, de 50 millones de euros? ¿dónde quedamos? No se pueden sacar de la chistera una imposible y antijurídica prórroga. Esto es un Estado de derecho, ¿no?

-¿Cuánta inversión está en juego?

-Mucha, porque esta pieza de suelo desde Pasito Blanco a Arguineguín es la mejor de Gran Canaria. El PTEOTI, de hecho, recoge una previsión de 5.000 plazas alojativas. Si no le dan al muelle el uso deportivo previsto perderíamos las externalidades positivas que supondría para esas infraestructuras y para los propios vecinos de El Pajar la cercanía de un puerto similar al Puerto de Mogán.