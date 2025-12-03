Programa de Navidad en Santa Brígida 2025: encendido de luces, belenes, cabalgata de Reyes y actos

Imagen de portada del programa de Navidad de Villa de Santa Brígida 2025

La Navidad llega a Santa Brígida. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, ha diseñado un programa que combina música, cultura, participación ciudadana y diversión para vecinos de todas las edades.

Desde el encendido oficial de luces hasta la apertura de la «Casita de Papá Noel», los actos promueven el espíritu comunitario y la magia navideña en las calles, iglesias y espacios culturales del municipio.

La programación se prolonga durante más de un mes, del 4 de diciembre con el encendido de las luces de Navidad, al 5 de enero, con citas que abarcan belenes, mercadillos, conciertos, villancicos y actividades infantiles. Un calendario pensado para que Santa Brígida brille en familia estas fiestas.

4 Diciembre

18:30 h. Calle Nueva. Actuación del Coro Infantil del CEIP. Sataute.

A continuación, Encendido oficial de las luces de Navidad y apertura del Belén Municipal. Belén Municipal realizado por el Belenista Yeray A. Rodríguez Gutiérrez titulado «La Magia de Belén»

5 Diciembre

09:30 h. Calle Tenderete. Tradicional Mercadillo de Navidad del Centro Ocupacional de Santa Brígida.

20:00 h. Centro Cultural. Concierto del Festival Internacional de Gospel a cargo de Rubee Rose & Lets Sing Gospel Choir.

12 Diciembre

17:00 h. Biblioteca Municipal. «Cuentos con Chocolate en Navidad», animación a la lectura con Alicia Ramos. Público infantil mayor de 3 años y sus familias.

19:00 h. Centro Polifuncional de Servicios Sociales. Pase de Modelos Solidario. Organizado por el Ropero Social.

13 Diciembre

20:00 h. Parroquia de Santa Brígida. 2º Encuentro de Villancicos. Con la participación de la Escuela M. de Folclóre de Santa Brígida, Cuerpo de Baile Erasmo Hernández, A.F. Las Goteras Idubaren y cuerpo de baile, Parranda de San Antonio, A.F. La Zarzalera y A.F. Satautey. Organiza: A.F. Las Goteras Idubaren.

14 Diciembre

12:00-17:00 h. Centro Cultural. GALA. Unidos por un viaje. Espectáculo realizado por los alumnos y alumnas del del CEIP. Sataute.

15 Diciembre

10:00 h. Centro Cultural. Encuentro de Coros Navideños. Participan CEIP. Lola Massieu La Angostura, CEIP. La Atalaya, CEIP. San Mateo, CEO Tejeda y CEIP. Sataute.

17 Diciembre

18:30 h. Centro Cultural. Concierto de Navidad de alumnos/as de la Escuela Municipal de Música.

20:00 h. Ronda nocturna. Tradicional Noche de Candiles a cargo de la Agrupación Folclórica Satautey. Ronda nocturna que recorrerá las calles del casco antiguo, al compás de villancicos. Salida de la calle Castelar.

19 Diciembre

16:00-19:00 h. Calle Nueva. Apertura de La Casa de Papá Noel. Papá Noel recibe a los niños y niñas en su casita mágica.

17:00 a 20:00 h. Centro Cultural. Representaciones de los Talleres de Teatro Infantil y adulto.

20 Diciembre

11:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 h. Calle Nueva. Magia en la Casa de Papá Noel.

19:00 h. Centro Cultural. CONCIERTO DE NAVIDAD 2025, Banda de música Ayonet de Santa Brígida.

21 Diciembre

11:00 a 14:00 h. Calle Nueva. Magia en la Casa de Papá Noel.

12:00 h. Plaza de León y Castillo. Recogida de Juguetes por el Paje Real. Organiza: Cáritas Parroquial de Santa Brígida.

18:00 h. Centro Cultural. Teatro Familiar. Cuentos de Navidad a cargo del Ómnibus: Teatro del Pueblo.

22 Diciembre

17:00 a 19:00 h. Calle Nueva. Magia en la Casa de Papá Noel.

17:30 h. Espacio Joven Municipal. Aprender Magia. Inscripción: juventud@santabrigida.es

23 Diciembre

11:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 h. Calle Nueva. Magia en la Casa de Papá Noel.

17:30 a 19:30 h. Espacio Joven Municipal. Aprender Magia. Inscripción: juventud@santabrigida.es

26 Diciembre

16:00 a 20:00 h. Feria de la Infancia y la Juventud.

20:00 h. Parroquia de Santa Brígida. Concierto de Navidad de «Ensemble Coral Voces de las Medianías», participan Coral Polifónica Villa de Santa Brígida, Coral Vega de San Mateo y Coral Voces de Tejeda. Intervención del Tenor Manolo García.

27 Diciembre

10:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 h. Feria de la Infancia y la Juventud.

28 Diciembre

10:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 h. Feria de la Infancia y la Juventud. 3 a 16 años.

29 y 30 Diciembre

10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:30 h. Espacio Joven Municipal. Escape Room. «El Juicio de Krampus». La Navidad pende de un hilo.

5 de enero 2026

17:30 h. Cabalgata de Reyes Magos. Recorrido: Club de Mayores, Calle Mirador de la Villa (tramo sin ruidodestinado a niños y niñas con hipersensibilidad auditiva), Calle Gonzalo Medina, Calle Ramón y Cajal, y Calle Nueva, donde se encuentra la zona destinada a la movilidad reducida. A las 19:20 horas, la Iglesia de Santa Brígida acoge el acto de Adoración y Ofrenda de Sus Majestades al Niño Jesús. A continuación, en el escenario de la cancha del CEIP Sataute se dará la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente, que recibirán a todos los niños y niñas que quieran entregar sus cartas llenas de deseos.