El programa de Navidad de Agüimes llena de música, tradición y actividades el municipio Las propuestas arrancan este fin de semana con un mercado y se extenderán hasta la magna cabalgata de Reyes

CANARIAS7 Agüimes Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:06

El municipio de Agüimes vivirá esta Navidad un sinfín de actividades que se desarrollarán hasta la llegada de los Reyes Magos. Tras el tradicional mercado navideño que tendrá lugar este fin de semana, los distintos barrios del municipio albergarán conciertos, talleres infantiles, espectáculos familiares y verbenas que llenarán de ambiente festivo cada rincón de Agüimes.

Desde el 28 hasta el 30 de noviembre, más de medio centenar de puestos ofrecerán una gran variedad de productos en la plaza del Rosario, convirtiendo el casco histórico en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con motivo del mercado navideño. El evento contará además con una docena de actividades lúdicas, musicales y familiares.

La música tiene un especial protagonismo en el programa. El 12 de diciembre tendrá lugar un recital de la Banda de Música de Agüimes en la Caseta del Muelle de Arinaga. A esta cita le seguirán la actuación de la Gran Canaria Big Band el 13 de diciembre en el Teatro Auditorio y los distintos recitales navideños de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, que tendrán lugar entre los días 16 y 18 de diciembre.

Programa completo

Los más pequeños también podrán disfrutar de numerosas actividades. La Ruta de la Navidad recorrerá un año más los barrios de Agüimes con talleres, atracciones infantiles, visitas del Paje Real y espectáculos temáticos que se celebrarán del 19 de diciembre al 4 de enero. Con esta ruta las familias podrán disfrutar de distintos espectáculos infantiles, números de magia, cuentos navideños y actividades en los espacios más emblemáticos de los distintos barrios del municipio.

Por su parte, la recogida solidaria de juguetes se realizará el 14 de diciembre en la plaza del Rosario, en colaboración con la Asociación La Salle de Agüimes, mientras que el Festival de Navidad de las Escuelas Deportivas tendrá lugar el 17 de diciembre en el Polideportivo del Cruce de Arinaga. La programación contempla además excursiones, talleres de repostería navideña, convivencia de mayores y un variado calendario de propuestas deportivas y culturales.

Verbena navideña y Fin de Año

La música y el ambiente festivo también se vivirán en las noches. El sábado 20 de diciembre se celebrará la Verbena Navideña en la Plaza del Rosario, mientras que Los Gofiones ofrecerán su tradicional concierto navideño el mismo día en el Teatro Auditorio.

El 27 de diciembre tendrá lugar un Guateque Familiar en el Recinto Ferial en el Cruce de Arinaga, con la presencia de grupos que nos harán revivir con su directo algunas de las mejores épocas de la música, como 'Los Salvapantallas', 'Tacones Rojos' o el Tributo a Mecano 'Barco a Venus.

El 31 se despedirá el año a lo grande con dos fiestas: El Recinto Ferial en el Cruce de Arinaga acogerá a varios DJ y los grupos Aseres y Mekánica by Tamarindos y, en la plaza del Rosario, tendrá lugar el 'Fin de Año en la Plaza' con el DJ Antonio Boada y Grupo Acuarela. Por si fuera poco, para ir abriendo boca, el 'Último Tardeo del Año' adelantará la celebración en Arinaga desde las 14:30.

Para finalizar un intenso período de actividades y eventos, el 5 de enero, Agüimes vivirá uno de sus momentos más esperados: la Magna Cabalgata de Reyes Magos. El desfile recorrerá las calles del municipio para culminar unas fiestas llenas de tradición, música, convivencia y espíritu navideño en todos los rincones del municipio.