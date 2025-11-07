Programa de las Fiestas de San Gregorio 2025 en Telde: conciertos, talleres y actividades

CANARIAS7 Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Telde se prepara para vivir sus Fiestas en Honor a San Gregorio Taumaturgo 2025, una cita que se desarrollará entre el 7 y el 29 de noviembre con una variada programación popular, cultural, deportiva y religiosa. Este año, el calendario incluye más de cincuenta actividades pensadas para todos los públicos, combinando tradición, música, fe y convivencia.

Entre los actos más esperados figuran la Romería-Ofrenda a San Gregorio, la función solemne y procesión con la bendición de los campos, la II Feria del Motor, la Carrera Popular Paco Artiles, y los conciertos de Aseres, Cuenta Atrás, Savia Nueva, Acuarela y el Tributo a Don Omar. También destacan el Festival Folclórico de la A.F. Cendro, el Memorial Juan León Suárez y múltiples propuestas infantiles bajo el formato «Gregorito Parque».

Las fiestas recuperan además el sabor de los encuentros vecinales con su mercado popular, la feria comercial, las exposiciones fotográficas y las muestras gastronómicas, sin olvidar los eventos deportivos y las exhibiciones de tradiciones canarias.

El pregón, a cargo de Chanito, marcará el inicio de las celebraciones el sábado 8 de noviembre, acompañado de música en directo y la izada de la bandera.

Programa completo de las Fiestas de San Gregorio Taumaturgo 2025

Viernes, 7 de noviembre

10:00 a 21:00 h. II Feria del Motor de Telde. ZONA COMERCIAL LA MARETA

20:00 h. Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad de Telde. TEATRO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Sábado, 8 de noviembre

10:00 a 18:00 h. II Mercado Vecinal de Segunda Mano. PARQUE FRANCHY ROCA

10:00 a 14:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

10:00 a 21:00 h. – II Feria del Motor de Telde. ZONA COMERCIAL LA MARETA

12:00 h. Act. infantil del Mago Adrián. PARQUE FRANCHY ROCA

17:00 a 19:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

19:00 h. Pasacalles anunciador de las fiestas con papahuevos y banda. DESDE EL PARQUE FRANCHY ROCA HASTA LA PLAZA DE SAN GREGORIO

20:00 h. Pregón de las fiestas, a cargo de Don Sebastián Galindo Bordón, barbero de Los Llanos más conocido como «Chanito». A continuación, izado de la bandera de San Gregorio con la actuación de la Banda Municipal de Música, h.eriberto Zerpa y el Coro Amatis, dirigido por Narmis h.ernández (Círculo Cultural de Telde). PLAZA DE SAN GREGORIO

22:00 h. DJ Abián Reyes. RAMBLAS PEDRO LEZCANO MONTALVO

00:00 h. Actuación del grupo Savia Nueva.

Domingo, 9 de noviembre

09:00 h. XXII Cronoescalada Memorial Miguel Cabrera «Tito». VIAL COSTERO-PLAZA DE SAN GREGORIO

13:00 h. Entrega de trofeos de la XX Cronoescalada Memorial Miguel Cabrera «Tito».

10:00 a 14:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

12:00 h. Act. infantil a cargo del Payaso Che Pedro.

17:00 a 19:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque».

16:30 h. III Gala «Los Diver». PLAZA DE SAN GREGORIO

17:00 h. Música y baile. CENTRO DE MAYORES

Lunes, 10 de noviembre

17:00 h. Actuación del grupo: «Los Peques». PLAZA DE SAN GREGORIO

18:00 a 20:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

19:00 h. Taller de bienestar «Respirar vida saludable», a cargo de Templo Zen. PLAZA DE SAN GREGORIO

Martes, 11 de noviembre

17:00 h. Exhibiciones deportivas. PLAZA DE SAN GREGORIO

18:00 a 20:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

20:00 h. «Sendero de Versos», edición especial San Gregorio. PLAZA DE SAN GREGORIO

Miércoles, 12 de noviembre

09:15 a 13:45 h. «Cada gota suma San Gregorio». PARQUE FRANCHY ROCA

16:00 h. Encuentro de academias de baile. PLAZA DE SAN GREGORIO

16:00 a 20:45 h. «Cada gota suma San Gregorio». PARQUE FRANCHY ROCA

18:00 a 20:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque».

20:00 h. Recorrido h.istórico- etnográfico «Recordando los Llanos de San Gregorio». PLAZA DE SAN GREGORIO

Jueves, 13 de noviembre

18:00 a 20:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

20:00 h. Actuación musical del Mariachi Peleón. PLAZA DE SAN GREGORIO

Viernes, 14 de noviembre

18:00 a 20:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque».PARQUE FRANCHY ROCA

19:00 h. Inauguración de la XII Muestra de Fotografía «Enfoques». CÍRCULO CULTURAL DE TELDE

19:30 h. XII Memorial Juan León Suárez. TERRERO DE LUCHA LOMO CEMENTERIO

20:00 a 21:30 h. Festival A.F. Atacayte con el espectáculo «Voces del Barrio». PLAZA DE SAN GREGORIO

22:00 h. DJ h.errera. RAMBLAS PEDRO LEZCANO MONTALVO

23:30 h. Actuación del grupo Cuenta Atrás Oficial.

22:30 a 00:00 h. Idel. 00:00 a 01:30 h. Aseres. 01:30 a 03:00 h. DJ Cholo. PLAZA DE SAN GREGORIO

Sábado, 15 de noviembre

09:45 h. Torneo de ajedrez XXV Memorial Juan Martín de la Nuez. CEIP SAN JUAN

10:00 h. Inauguración de La Recova. PLAZA DE SAN GREGORIO

11:00 h. Muestra fotográfica «Enfoques».

11:00 a 20:00 h. Inauguración de la II Feria Comercial. ZONA COMERCIAL DE SAN GREGORIO

12:00 h. Encuentro de tejedoras. PLAZA DE SAN GREGORIO

12:00 h. I Encuentro Insular de Bandas «D. Ruperto Armas Reyes».

20:00 h. XIV Festival Folclórico de la A.F. Cendro, con la participación de: A.F. Farallón de Tábata, A.C. La Sebada con el C.B. Erasmo h.ernández, A.F. Cendro con la A.C. El Salitre del Faycán.

22:00 h. DJ Promaster. RAMBLAS PEDRO LEZCANO MONTALVO

23:30 h. Actuación del grupo Acuarela.

Domingo, 16 de noviembre

10:00 h. La Recova. PLAZA DE SAN GREGORIO

10:00 a 20:00 h. II Feria Comercial. ZONA COMERCIAL DE SAN GREGORIO

11:00 h. Muestra fotográfica «Enfoques». PLAZA DE SAN GREGORIO

19:00 h. Romería-Ofrenda a San Gregorio. DESDE LA BARRANQUERA HASTA LA PLAZA DE SAN GREGORIO

22:00 h. «Parrandeando por San Gregorio» con las parrandas El Cura y El Pajullo. PLAZA DE SAN GREGORIO

22:00 h. Tributo a Don Omar. RAMBLAS PEDRO LEZCANO MONTALVO

23:30 h. DJ Pronova.

01:00 h. Ritmo Bakano.

Lunes, 17 de noviembre

08:00 h. Diana floreada. PARQUE FRANCHY ROCA

09:00 h. Muestra de ganado. RAMBLAS PEDRO LEZCANO MONTALVO

09:00 h. Juegos tradicionales. PLAZA DE SAN GREGORIO

10:00 h. La Recova.

10:00 a 14:00 h. II Feria Comercial. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE SAN GREGORIO

10:00 a 14:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

11:00 h. Exhibición de juego del garrote tradicional a cargo de la Escuela de Palo Canario Maestro Paquito Santana. PLAZA DE SAN GREGORIO

11:00 h. Muestra fotográfica «Enfoques».

12:00 h. Exhibición de perros presa.

12:00 h. Encuentro de tejedoras.

12:00 h. Desfile de ganado.

14:00 h. Degustación del tradicional potaje canario. Durante el acto se disfrutará de música popular con la Parranda La Polvajera.

16:00 a 19:00 h. Ludo-Parque Infantil «Gregorito Parque». PARQUE FRANCHY ROCA

19:30 h. Procesión de San Gregorio Taumaturgo. PLAZA DE SAN GREGORIO

Martes, 18 de noviembre

09:15 a 13:45 h. Inauguración del proyecto de h.emodonación y h.emoterapia «Cada gota suma San Gregorio». PLAZA DE SAN GREGORIO

16:00 a 20:45 h. «Cada gota suma San Gregorio».

Miércoles, 19 de noviembre

09:15 a 13:45 h. «Cada gota suma San Gregorio». PLAZA DE SAN GREGORIO

16:00 a 20:45 h. «Cada gota suma San Gregorio».

Jueves, 20 de noviembre

09:15 a 13:45 h. «Cada gota suma San Gregorio». PLAZA DE SAN GREGORIO

16:00 a 20:45 h. «Cada gota suma San Gregorio».

Viernes, 21 de noviembre

09:15 a 13:45 h. «Cada gota suma San Gregorio». PLAZA DE SAN GREGORIO

16:00 a 20:30 h. «Cada gota suma San Gregorio».

19:00 h. Desfile de moda de la Zona Comercial. CASA DE LA JUVENTUD

Sábado, 22 de noviembre

19:30 h. II Memorial Arturo García Quintana. PLAZA DE SAN GREGORIO

00:30 h. Concierto de Son de la Isla.

Sábado, 29 de noviembre

17:00 h. XXXIII Carrera Popular Paco Artiles. PLAZA DE SAN GREGORIO

21:00 h. Entrega de trofeos de la XXXIII Carrera Popular Paco Artiles.