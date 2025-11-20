Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Programa de la Feria del Atún y el Mar de Mogán 2025

Dos días de gastronomía, tradición pesquera y música los días 21 y 22 de noviembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:00

El municipio de Arguineguín, en Mogán, se prepara para celebrar la VIII edición de la Feria del Atún y el Mar, un evento que pone en valor la tradición pesquera, los productos del mar y la cultura marítima local. Durante dos días, el recinto se transformará en un espacio de encuentro entre pescadores, chefs, familias y amantes del buen comer.

El certamen destaca, entre sus actividades, por un espectáculo singular: el ronqueo de un atún de 221 kilogramos, capturado recientemente por la embarcación «Nuevo Olimar», bajo el patrón Oliver Miranda Artiles. El despiece artesanal de esta pieza se convierte en un momento central de la feria, que además busca dar visibilidad a las cofradías de pescadores del municipio y al sector marítimo-pesquero.

La feria también se configura como un espacio de disfrute gastronómico: puestos de restauración ofrecen productos del mar de Mogán, además de showcookings protagonizados por chefs profesionales y actividades destinadas a distintos públicos. También contará con la presencia de música en vivo, zona infantil y talleres para el cuidado del mar.

Programa de eventos y actividades

21 de noviembre

19:00h. Homenaje a los marineros del municipio y a las autoridades de Barbate. Francisco Ortega Santana, José Macías Hernández (título póstumo), Estanislao Godoy Déniz (título póstumo) y Ángel Perdomo Alonso. Centro Polivalente de Arguineguín.

22 de noviembre

12:00h. Ronqueo

13:00h. Música ambiental a cargo del saxofonista Mr. Bordón y la violinista Regina Schinglerova

15:00h. Show Cooking con la participación de: Sergio Fernández. Escuela de Hostelería Hecansa. Cocineros de Barbate

17:00h. II Concurso de la Feria del Atún y el Mar, presentado por Kiko Barroso y Catha González

18:00h. Actuación musical de Pedro Afonso

19:00h. Actuación musical de Pepe Benavente

21:00h. Actuación musical de Playa Coco

22:30h. Actuación musical del grupo Una Más. Plaza Pérez Galdós.

Zona infantil (13:00h a 18:00h): Talleres de concienciación sobre el cuidado del mar.

