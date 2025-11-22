Programa «Agáldar, Cultura y tradición» 2025: horario, conciertos y espectáculos en Gáldar

CANARIAS7 Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gáldar anunció oficialmente la nueva fecha para celebrar la decimotercera edición del evento «Agáldar, Cultura y Tradición». Tras haber sido suspendido por la lluvia en su convocatoria inicial, la gala se traslada al frontis del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros.

La organización del festival corre a cargo de la Concejalía de Cultura y Fiestas de Gáldar, liderada por Julio Mateo Castillo, con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que vuelve a colaborar tras su participación en la edición anterior. La puesta en escena engloba a la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar y a diversas agrupaciones locales, además de solistas.

En esta edición, la obra sobre la que gira el espectáculo es «Revelora», de Pepe Dámaso, que además preside la cúpula del Teatro Consistorial de Gáldar. «Revelora» abrirá la gala con una obertura y será además protagonista de un vídeo especial proyectado durante la actuación. La dirección artística está en manos de Gustavo Mendoza, ligado al festival desde sus inicios, quien coordina la integración de todos los intérpretes en un repertorio unitario, aunque sin que ninguno pierda su identidad individual.

El programa agrupa la colaboración de los grupos Farallón de Tábata, la Agrupación Musical Facaracas y la Agrupación Folclórica Surco y Arado, junto con las voces de Cielo Zurith, Aridia Ramos, Manuel Estupiñán e Isabel Díaz Cruz. A estos se suma la Banda Municipal de Música, que actúa como elemento aglutinador del espectáculo.

La entrada al evento es gratuita, aunque estará sujeta a la limitación impuesta por el aforo del nuevo escenario.

El periodista galdense Victorio Pérez será el presentador del evento, un rol que ha desempeñado en entregas anteriores.