Prisión provisional para el agresor de Ingenio por tentativa de homicidio

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, que era el que estaba este lunes de guardia, resolvió ordenar prisión provisional incondicional comunicada y sin fianza para el vecino de Carrizal Manuel C.O. como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. Se le atribuye haber apuñalado hasta siete veces al exconcejal del PSOE de Ingenio, Manuel Ramírez Ramírez, de 48 años, a las puertas de su empresa, situada también en este mismo municipio. El encartado dejó malherida a su víctima y se entregó minutos después a la Guardia Civil de Agüimes.

Por las fuentes consultadas, el motivo de la agresión no tuvo nada que ver con la gestión ni con el pasado como edil de Manuel Ramírez, que, no en vano, no ocupa cargo público desde el mandato 2007- 2011, cuando fue concejal del gobierno con Juan Díaz de alcalde. Ramírez es arquitecto y el supuesto agresor es contratista, por lo que las mismas fuentes apuntan a que detrás de este suceso hay supuestas desavenencias por una obra que tenían en común y que promueve un empresario del sector de la hostelería. Se trata de la construcción de un restaurante en el entorno mismo de la plaza de La Candelaria, una obra de la que Ramírez era el arquitecto y su agresor, el contratista. El edificio está apenas empezado, pero se puede ver desde el exterior. Este lunes no se apreció movimiento alguno en el solar, situado al pie de la calle Del Arado.

Lo cierto es que la tarde del viernes, poco después de las 16.30 horas, Manuel C.O. se presentó en el despacho de arquitectura que el exconcejal regenta junto a una hermana suya en la Avenida de América, en la arteria principal que sube al casco de Ingenio, y le asestó en la misma calle hasta siete puñaladas, con dos de los cortes en el cuello y el resto, en el abdomen. Dejó a la víctima malherida y huyó del lugar hasta que acabó entregándose, apenas unos minutos después, en el cuartel que tiene la Guardia Civil en Agüimes.

Manuel Ramírez, que nunca perdió la conciencia, fue operado esa misma noche de las lesiones que sufrió y, aunque en principio, fuentes cercanas a su entorno aseguran que su vida no corre peligro, permanece ingresado en la UCI del Hospital Insular, donde se restablece poco a poco de sus heridas.

Mientras tanto, la conmoción sacude todavía al pueblo. Manuel Ramírez es una persona muy conocida en Ingenio, no solo por su trayectoria como política, sino por pertenecer también a una familia muy conocida en el municipio. De hecho, uno de sus abuelos fue Agustín Ramírez Alemán, que da nombre en la actualidad a la biblioteca de Carrizal. Del agresor, en cambio, y pese a ser del mismo municipio, se tienen menos referencias. No tardó incluso en circular una foto suya por las redes sociales, pero muchos de los consultados no lo habían visto nunca.

Este periódico no pudo confirmar si Manuel C.O. declaró ayer o si, en cambio, se acogió a su derecho a no hacerlo.