«La prioridad es cubrir las necesidades de las personas, y estamos en un nivel alto»

En la vida pública, a través del movimiento vecinal, desde los 14 años, y en política desde 1999, José Luis Rodríguez tiene sobrada experiencia en la gestión municipal.

–Llega a la Alcaldía de Valleseco después de 16 años de gobierno del PP de la mano de Dámaso Arencibia. ¿Es este un gobierno de continuidad?

–Sí, Dámaso era la cabeza visible de un proyecto que gestionábamos un equipo de personas. Y es de continuidad porque somos los mismos más dos personas nuevas; Samuel García y Rosa Delia Quintana se encargarán de las áreas que yo voy a dejar, que eran muchas. Hemos separado las áreas técnicas de Urbanismo (García), Empleo y Comercio (Quintana). Eran muchas áreas y es difícil gestionar de una manera eficiente, hay que desdoblar para cerrar más financiación y más proyectos. Nos interesa seguir con los servicios básicos y sociales, en los que Valleseco es referente, y esa será la piedra angular del municipio pero también habrá que crear más iniciativas.

–¿Qué momento vive Valleseco?

–Desde el PP vimos que se podía gestionar mejor Valleseco, con criterios de igualdad sobre todo. Y estamos haciendo una labor bastante buena, sobre todo en servicios sociales y personas dependientes. La prioridad es cubrir las necesidades de las personas. Queda mucho por hacer, aunque la legislación cada vez es más restrictiva. Pero estamos en un nivel alto. Hace años nos tiraron la licitación de residuos, y nos quedamos sin terminar de cubrir la gestión. Pero ya hemos convocado una reunión para iniciar y arrancar la licitación.

Objetivos «Nos interesa seguir con los servicios básicos y sociales, en los que Valleseco es referente, y esa será la piedra angular del municipio»

–¿Qué pasó exactamente?

–Ese servicio estaba mancomunado y repartido en lotes la licitación; una empresa no adjudicataria denunció y por un defecto de forma le dio la razón el juez. Era el trabajo de año y medio. Ahora se iniciará el proceso. En ese 'impasse' se modificó la ley de residuos y había que adaptar todo el proceso de licitación a la nueva ley. Los residuos orgánicos hay que gestionarlos en el municipio. Y lo hemos incorporado. Y que la licitación es más eficiente. Esperamos que en este primer año de mandato tengamos este servicio cubierto. Así se abre el abanico de servicios municipales, como el alumbrado inteligente; como también la telegestión automática del agua, que minimiza las fugas, detectándolas incluso en los domicilios. En servicios sociales pretendemos seguir dando pasos en colectivos de dependencia. De ahí nuestro empeño de conseguir la unidad convivencial con la ampliación de la residencia. Estamos pendientes de reunirnos con el Cabildo. También la vivienda colaborativa es interesante para resolver la falta de camas para personas que a lo largo de su vida tengan dependencia.

–¿Y qué pasa con la obra del nuevo centro de salud?

–Está pendiente de licitación. Solicitaremos una reunión desde que haya en el Gobierno de Canarias un referente, para ver en qué situación está el proyecto, que estaba pendiente de adaptar la infraestructura. El presupuesto por la crisis de Ucrania había variado y entendíamos que había que variarlo para que no quedase desierto. Veremos en qué situación está el procedimiento para que salga este año, porque partida presupuestaria tiene. Es cuestión de tiempo. Lo importante es la gestión, siempre se ha presumido de que la derecha gestiona mejor. Pero se trata de personas y de gestión. Lo de derecha y de izquierda es filosofía de Estado y se pierde en un pueblo, aquí se habla de personas.

Financiación «Lo que más preocupa son los recursos, porque el nivel de servicios que prestamos depende de otras administraciones»

–También está el PP de Valleseco preocupado por la salud mental de la ciudadanía.

–Sí, somos referente en salud mental en medianías de la isla. Fue una oportunidad que surgió desde iniciativa sociosanitaria y como el suelo del centro de salud lo pusimos rápido sobre la mesa, pensaron en Valleseco. Desde Infraestructuras Sociosanitarias del Gobierno de Canarias se nos pidió suelo para el nuevo centro de salud mental cerca del centro de salud. Es en realidad un consultorio para salud mental, para que las personas que actualmente se están derivando a Las Palmas no tengan que trasladarse tanto, sino que estén en un lugar más tranquilo y relajado.

–Es un gobierno muy preocupado por los servicios sociales.

–Las políticas sociales no son de izquierdas ni de derechas, son para el pueblo. Al final es poner una etiqueta. Cuando uno desarrolla una iniciativa es para mejorar la vida y el entorno de las personas. Las que desarrolló en su día el PSOE y ahora el PP son iniciativas que mejoran al pueblo. Lo demás son etiquetas.

–¿Qué es lo que más de preocupa de su pueblo?

–Los recursos, porque el nivel de servicios que se presta necesita de unos recursos que el Ayuntamiento no puede asumir. Tenemos presupuesto, con un remanente para cuando se pueda utilizar. Pero me preocupa que las diferentes crisis afecten a las administraciones supramunicipales que tienen los recursos que nos llegan. Que esos recursos disminuyan redunda en los servicios que ofrecemos municipios como Valleseco. El 30% de esa inversión es propia, el resto viene de fuera. Y si se baja, nos afecta mucho, como sucedió a partir del 2011. Aunque aquí supimos dirigir esos recursos. Pero tuvimos que tirar de los ahorros municipales, porque los recursos supramunicipales no eran suficientes. Por eso, me preocupan las crisis sucesivas que lleguen.

–¿Cuáles serán las grandes líneas de trabajo durante los próximos cuatro años?

–Nosotros tenemos por suerte desde el mandato pasado la agenda urbana local, que nos permitió crear iniciativa y marcar los aspectos mas importantes para la población en todas las áreas, desde deportes a urbanismo o participación ciudadana. La agenda urbana local municipal tiene 33 iniciativas, un proyecto que hemos puesto a disposición de otras administraciones para intentar desarrollarlo. Son iniciativas que surgieron de la vecindad y que están plasmadas en el programa electoral del PP, y buscaremos la financiación para sacara adelante estas ideas.