Presentación de los Presupuestos del Cabildo de Gran Canaria. C7

El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria de 2026 supera por primera vez los mil millones

Casi uno de cada tres euros va a políticas sociales y más de uno de cada cinco se destina a inversiones

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:36

El Cabildo de Gran Canaria dispondrá en 2026 de un presupuesto inicial de 1.055 millones de euros, un 7,06% más que al empezar este año, destinando casi uno de cada tres euros a políticas sociales.

Las cuentas para el año que viene crecen en 69,61 millones en relación al presupuesto inicial de 2025, que era de 985 millones pero que ha ido engordando durante el año y asciende ahora a 1.286 millones. Algo parecido sucederá en 2026, una vez se incorporen los remanentes de 2025 y nuevos ingresos.

El presupuesto para 2026, el tercero de este mandato y el décimo desde que el Cabildo está presidido por Antonio Morales y gobernado por partidos de izquierda, reserva 220 millones para inversiones, casi el 21% del importe total.

Entre esas inversiones figuran las obras del nuevo Estadio de Gran Canaria, el nuevo pabellón ferial de Infecar, el Museo de Bellas Artes, la expropiación de terrenos para la implantación del tren y la habilitación de nuevos centros sociosanitarios en el antiguo Psiquiátrico y Los Salesianos de Guía.

Morales presentó este lunes las cuentas rodeado del grupo de gobierno del Cabildo que conforman NC y PSOE después de recibir la luz verde del Consejo de Gobierno y antes de trasladarlas hoy a los grupos políticos de la oposición. Se ratificarán por el pleno en la primera semana de diciembre.

Al anunciar el presupuesto destacó que persiguen cinco objetivos: una mayor cohesión social, dinamizar la economía y el empleo, favorecer una isla sostenible, promover la actividad cultural y la protección del patrimonio y fomentar la participación ciudadana y la solidaridad.

