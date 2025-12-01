Se presenta un libro que explica las causas del motín popular de Arucas de 1800 La Biblioteca Municipal de Arucas acoge este miércoles, a las 19.00 horas, la puesta de largo de esta obra del profesor e investigador Ramón Díaz que acaba de publicar el Cabildo

A principios del siglo XIX acaeció en la zona norte de la isla uno de los episodios sociales más significativos de cuantos se han producido en la historia de Gran Canaria. La hambruna desatada por el desabastecimiento y la carestía de víveres en Arucas propició un levantamiento popular de los vecinos de los barrios de El Tabaibal, La Goleta y El Cerrillo, a los que se unieron ciudadanos del municipio de Firgas, quienes tomaron por la fuerza las llaves del granero del Mayorazgo para distribuirse ordenadamente el trigo.

El Departamento de Ediciones de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario acaba de editar el volumen titulado 'El motín de Arucas de 1800' en el que el catedrático de Escuela Universitaria de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ramón Díaz Hernández, se detiene en analizar las causas que propiciaron esta sublevación a lo largo de las más de 400 páginas de libro que será presentado este miércoles, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal de Arucas.

Díaz Hernández, natural de Arucas y miembro del Grupo de Investigación Sociedades y Espacios Atlánticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha dedicado años de arduo trabajo a desentrañar los secretos de esta fascinante historia, ofreciéndonos ahora una visión única y reveladora de este acontecimiento clave en la historia de las Islas Canarias. Según el profesor, un enjambre de circunstancias adversas en el sistema de abastecimiento de alimentos, al que sumó el abuso de poder en el intervencionismo del mando militar de Canarias y el acaparamiento y malas prácticas en la gestión comercial de los granos por parte de los administradores del Mayorazgo de Arucas, favorecieron el estallido popular durante tres días de mayo de 1800.

En la presentación de libro 'El motín de Arucas de 1800' contará con la presencia de Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Juan Jesús Facundo Suárez, alcalde de Arucas, José Gilberto Moreno, director del Museo Elder y prologuista y el propio autor, Ramón Díaz.

Los sublevados expulsaron de Arucas al comisionado militar, arrebataron los papeles del escribano-receptor enviado por la Audiencia y mantuvieron diversos encontronazos con las autoridades locales y el mando de las milicias. En el proceso abierto por el fiscal y los jueces del motín se entrevé que existieron múltiples y cruzadas complicidades en la sombra, que los propios implicados van desvelando en sus declaraciones. Al final de la contienda, los siete líderes del motín fueron encarcelados, procesados y condenados por el tribunal de la Audiencia que los expuso a condenas elevadas que sumaban en total 12 años de cautiverio en el presidio de Ceuta para dos de ellos y 11 meses de prisión en la cárcel real de Las Palmas para los cinco restantes.

Ramón Díaz, que ha participado en la elaboración de los estudios previos para la Propuesta de Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y del Medio Rural de Canarias, señala que el motín de Arucas «es un evento extraordinario que solo se entiende en el contexto sumamente complejo de la situación socioeconómica de finales del siglo XVIII en Canarias. En Arucas el alboroto popular adquirió tintes de auténtica revuelta contra la negativa del administrador del Mayorazgo a vender trigo a los vecinos y el rechazo a la orden del comandante general de Canarias de transportar a Tenerife una importante cantidad de aquel trigo con el objeto de suministrar a la guarnición militar y al hospital de Santa Cruz de Tenerife, mientras la población en Gran Canaria pasaba hambre».

El autor que ha consultado abundante información en los Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de Las Palmas, Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas y Archivo Municipal de Arucas, comenta que con este estudio «ha intentado cuestionar el mantra historiográfico sobre el silencio de las llamadas clases bajas, subalternas, compuestas mayoritariamente de analfabetos o semicultos, insertando en el relato histórico, es decir reivindicando la legitimidad, para que tantos hombres, mujeres y niños/as que hasta entonces habían sido condenados a aparecer en las historias generales bajo el deshumanizado signo del número y del anonimato y que, por consiguiente, han sido considerados a todos los efectos los sin historia. Es decir, actores de una calculada marginalidad tanto social e ideológica como textual».

El volumen está conformado por cuatro grandes apartados (Ilustración y reformismo; La situación socioeconómica de Arucas a finales del siglo XVIII; La ira del hambre y El proceso judicial contra los dirigentes del motín) que se desarrollan en 48 apartados, con dos gráficos, trece tablas estadísticas, varios mapas y cuarenta y cuatro imágenes alusivas a los distintos contenidos abordados en el libro.

En el prólogo de la obra escrito por José Gilberto Moreno García, director del Museo Elder, se avanza que el eco de aquella revuelta resonó por toda la isla entre los caminos y barrancos, sacando a relucir la indignación acumulada durante años de penuria y desigualdad. «En el corazón de esta tormenta se encontraba un acto de rebeldía justo pero inimaginable: el asalto a los almacenes de trigo, custodiados celosamente como abastecimiento exclusivo para el ejército español», apunta Moreno García. «Ciertamente, el motín de Arucas fue símbolo de un escenario de lucha y resistencia, donde se forjaron los cimientos de un pueblo decidido a reclamar su derecho a una vida digna y justa».

