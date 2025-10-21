Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Arsenal - Atlético, en directo
Foto de archivo de una tarde de finaos en La Aldea. C7

Una ponencia, una ruta etnocultural y una tertulia para Los Finaos en La Aldea de San Nicolás

Las personas interesadas deberán inscribirse | Las actividades están previstas para la tarde del 31 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

La Aldea de San Nicolás

Martes, 21 de octubre 2025, 20:26

Comenta

La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea ha organizado una ponencia, una ruta etnocultural y una tertulia por Los Finaos, el 31 de octubre próximo, en La Aldea de San Nicolás. Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse en la web www.fundacionproyectocomunitariolaaldea.org.

En esencia, la propuesta consiste en una tarde de memoria, historia y tradición para acercar a los asistentes a cómo los antepasados comprendían la vida, la muerte y el recuerdo.

Los actos arrancarán a partir de las 17.00 horas con la ponencia 'Rozando la eternidad. La muerte entre los antiguos canarios', que impartirá en el Centro de Mayores Verónica Alberto Barroso, arqueóloga especializada en bioarqueología que forma parte de la empresa Tibicena. Arqueologúa y Patrimonio.

La jornada continuará con la ruta etnocultural 'Los Finaos' (18.00), que partirá desde el mismo centro de mayores y que recorrerá varios puntos del municipio. Hará de cicerone María Perera Vega, que pertenece a la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea.

Y el cierre, a las 19.00, llegará de la mano de una tertulia con conduto, en el Museo de La Gañanía, donde no faltarán los típicos productos de esta tradición isleña, como las castañas o el anís. Aprovecharán para recordar y compartir las historias de hombres y mujeres de antaño, «guardianes de los rezos, los condutos y las costumbres que daban sentido a la noche de los Finaos».

Este evento, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, forma parte del ciclo anual de tradiciones que recuerda la fundación. Esta, en concreto, es una muy sentida por el pueblo y muy vinculada al culto a la muerte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  3. 3 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  4. 4 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  5. 5 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  6. 6 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  7. 7 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  8. 8 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  9. 9 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  10. 10 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una ponencia, una ruta etnocultural y una tertulia para Los Finaos en La Aldea de San Nicolás

Una ponencia, una ruta etnocultural y una tertulia para Los Finaos en La Aldea de San Nicolás