Una ponencia, una ruta etnocultural y una tertulia para Los Finaos en La Aldea de San Nicolás Las personas interesadas deberán inscribirse | Las actividades están previstas para la tarde del 31 de octubre

CANARIAS7 La Aldea de San Nicolás Martes, 21 de octubre 2025, 20:26

La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea ha organizado una ponencia, una ruta etnocultural y una tertulia por Los Finaos, el 31 de octubre próximo, en La Aldea de San Nicolás. Las plazas son limitadas, por lo que las personas interesadas deberán inscribirse en la web www.fundacionproyectocomunitariolaaldea.org.

En esencia, la propuesta consiste en una tarde de memoria, historia y tradición para acercar a los asistentes a cómo los antepasados comprendían la vida, la muerte y el recuerdo.

Los actos arrancarán a partir de las 17.00 horas con la ponencia 'Rozando la eternidad. La muerte entre los antiguos canarios', que impartirá en el Centro de Mayores Verónica Alberto Barroso, arqueóloga especializada en bioarqueología que forma parte de la empresa Tibicena. Arqueologúa y Patrimonio.

La jornada continuará con la ruta etnocultural 'Los Finaos' (18.00), que partirá desde el mismo centro de mayores y que recorrerá varios puntos del municipio. Hará de cicerone María Perera Vega, que pertenece a la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea.

Y el cierre, a las 19.00, llegará de la mano de una tertulia con conduto, en el Museo de La Gañanía, donde no faltarán los típicos productos de esta tradición isleña, como las castañas o el anís. Aprovecharán para recordar y compartir las historias de hombres y mujeres de antaño, «guardianes de los rezos, los condutos y las costumbres que daban sentido a la noche de los Finaos».

Este evento, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, forma parte del ciclo anual de tradiciones que recuerda la fundación. Esta, en concreto, es una muy sentida por el pueblo y muy vinculada al culto a la muerte.