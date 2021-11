El poblado que creció en El Pajar por la covid

17 de marzo de 2020. En pleno foco de la pandemia, y del miedo al desastre que podía avecinarse. Pedro Sánchez, presidente de España, lanza un mensaje contundente. «No vamos a dejar a nadie atrás» El Estado saldría al rescate. Esa máxima luego la han repetido decenas de cargos públicos. También en Canarias. Y los recursos se han liberado. Millones y millones. Pero, ¿han llegado? No a todos. Un poblado en El Pajar, en San Bartolomé de Tirajana, está ahora en expansión. Y no, no hay grúas ni hormigoneras, ni cimientos. No es la consecuencia de un nuevo boom de la construcción. Al contrario, lo que sobra es paro, desahucios e ingresos mínimos, los motivos que han llevado a muchos de sus nuevos moradores a afincarse en este barrio de infraviviendas. Es el poblado que ha crecido con la covid, el formado por mucha gente que sí que se ha quedado atrás.

«¡Qué nadie se iba a quedar atrás, dice!», ironiza, rápida, Fabiola López. Estaba barriendo el exterior del lugar que se habilitó su hijo para vivir y al que ella reconoce que casi se ha mudado hace cosa de un año. «Con lo que cobro no me da para seguir en mi piso de Las Palmas». Cuenta que percibe apenas 200 euros de paro. «En dos días me lo quitan de las manos, que si el agua, que si la luz... Aquí llenas un bidón de 5.000 litros y no sabes lo que cunde». Se dedicaba a limpiar y cobraba por horas, de ahí lo exiguo de sus ingresos por desempleo. Sabe que no es el sitio ideal, que tiene muchas carencias, pero al menos dice sentirse bien, alejada de los rigores y de los gastos excesivos de la ciudad, que ella ya no puede permitirse.

La parcela sobre la que se asienta es un terreguero, como toda la de este poblado. Está donde estaba el camping de El Pajar, o justo al lado, que fue cerrado en 2018. No hay servicios básicos. No hay luz, ni agua, ni saneamiento, ni alumbrado. Tampoco puede haberlos. Este núcleo ha ido surgiendo de forma anárquica, sin permisos, y a golpes, los que ha ido dando la crisis que ha desatado la covid. La cifra de los que aquí residen la tiene la Policía Nacional. Así lo aseguran estos vecinos. Los censaron e identificaron por protocolo ante la covid.

«Para pedir el ingreso mínimo vital, te exigen una cuenta, pero ningún banco me la abría si no tenía una nómina» José Miguel delgado, cocinero en paro

José Miguel Delgado pasa de los 50 y lleva residiendo en un chamizo, cobijado bajo un tarajal, desde dos o tres meses antes de que se declarara el estado de alarma. «Soy cocinero, me quedé sin trabajo y como no podía pagar el alquiler, un conocido me dijo que me metiera aquí, vino la pandemia y ya me quedé». Su pequeño hogar está fuera del solar donde ha crecido este asentamiento, adosado al vallado que separa a esta barriada del barranco de Arguineguín, pero José Miguel cuenta con la perspectiva temporal y espacial suficiente como para haber sido testigo del crecimiento de este núcleo. «Esto ha sido de unos meses para acá; desde que empezó la desescalada empezaron a venir, la mayoría durante 2020; antes había unos pocos».

Vivía en medio de Arguineguín, en un ático que le habían alquilado en La Lajilla. Su alquiler tampoco era tan alto. No llegaba a los 400 euros y podía permitírselo. Pero de repente se queda en paro y su mundo se le vino abajo. Su casero le esperó un poco, hasta que no pudo más y José Miguel lo entendió. Tuvo que dejarlo. Le ofrecieron esta opción y la cogió. Ni se le pasaba por la cabeza meterse en casa de sus padres a su edad. «Es más, ellos ni siquiera saben que vivo así», se confiesa. Lo curioso es que, como el resto de los consultados en este núcleo, parece haberse amoldado en parte a su nueva situación. Y si no es así, lo parece. «Dentro de lo que cabe estoy bien, tengo dónde dormir y no me falta la comida». En la España en la que nadie se iba a quedar atrás, José Miguel y otros como él se conforman con poco. No tiene ingresos, pero de vez en cuando hace algunas horas en algún restaurante y acude con regularidad a la unidad de reparto de alimentos de Las Lomas, en Arguineguín. «Voy escapando», afirma.

Vista del poblado que ha crecido en El Pajar tras la crisis económica generada por la covid. / Arcadio suárez

Al fin y al cabo, está mucho mejor de cuando se mudó bajo el tarajal. «Tuve la suerte que se vino a vivir conmigo un amigo que es un manitas y poquito a poco hemos acondicionado esto». Cuenta que al principio le llovía dentro del chamizo. «Lo pasaba mal». Eso se acabó desde que reciclaron una cama hinchable que encontraron en la basura. Fue como impermeabilizar el techo de su habitación. Cocinan gracias a una pequeña bombona de camping gas. «Y me ducho todos los días, intento mantener una vida lo más normal posible». Esa mañana se preparaba para salir. Le consiguieron un bono de transportes y se mueve en guagua. Sale a buscar trabajo, pero no hay nada. Su esperanza, con todo, está puesta ahí. Casi la ha perdido con el Gobierno central. «Ya he pedido dos veces el ingreso mínimo vital y la primera me la denegaron porque no cumplía los requisitos; ahora lo he vuelto a intentar».

La mayoría de los que viven en este barrio de infraviviendas está en lista de espera, y no precisamente para ir al médico. Están en la cola para recibir ese ingreso mínimo con el que les han prometido cierta dignidad económica. A ninguno les ha sacado del pozo en el que les sumió la covid. Ni tampoco les amparó el tantas veces anunciado blindaje antidesahucios. Fabiola señala la infravivienda en la que vive otra joven, que fue desahuciada hace unos 7 meses, cuando ya estaba avanzada la desescalada. No está ella sola. Vive con su pareja, un niño de esa edad, de 7 meses, y una niña de 12 años. «Está acabando la casa».

Vecina de ella es Juana María García, de 73 años. Está cómodamente sentada en una silla en una de las calles de tierra de este poblado. Tiene casa propia, un piso en Schamann, en la capital, donde reside un hijo suyo, pero se vino a vivir con otra de sus hijas cuando se mudó a El Pajar, hace unos 10 meses, porque aquí, a pesar de los pesares, se encuentra mejor. «Vivía en un cuarto sin ascensor y ya no puedo subir con mis rodillas». Además, aquí al menos puede salir a la calle. Los controles por la covid son menos rigurosos. Y como su hija vive sola, así la acompaña. Según explica, trabaja (su hija) en limpiezas de choque. «Le dan de alta unos días, lo que dura la limpieza, y fuera», aclara Fabiola. Apenas cobra 190 euros de una paga de la Seguridad Social por la enfermedad que padece. Y con eso no le da. O le da para vivir en El Pajar. No puede permitirse otra cosa. Ha logrado empadronarse y es usuaria de Servicios Sociales de San Bartolomé.

José Miguel Delgado ha solicitado dos veces el ingreso mínimo vital. La primera vez ya se lo denegaron. / Arcadio Suárez

También lo es Pedro, un argentino que prefiere ocultar su nombre. Llegó a Canarias por unos días, hace casi 20 años, como iluminador para un espectáculo que iba a representarse en un conocido festival de teatro, y acabó quedándose. Y siempre se había logrado buscar la vida hasta que se le cruzó el bicho. Nunca se había visto en una situación así, pero le resta cierto drama. «Me ayuda que soy argentino, llevo el gen de la crisis en el ADN», lo dice medio en broma, medio en serio. Sobrevive gracias a 225 euros de paro mensuales, que, por cierto, se le terminan este mes, y a 100 euros en una tarjeta para comprar alimentos que San Bartolomé le da cada tres meses. Se dedicaba al mundo del espectáculo, uno de los sectores más damnificados por esta crisis. Sin ir más lejos, estuvo en la trastienda de los últimos carnavales de Maspalomas. Y en la gira por Canarias de la obra 'Cuento de Navidad', que tanto triunfó.

Está en El Pajar desde agosto pasado, y dada la situación, tampoco está mal. Al menos aquí tiene cierta dignidad, se siente seguro en plena pandemia, y además, respira un ambiente de vecindad, de solidaridad recíproca. Todos tienen poco, y lo poco que tienen, lo comparten. Como la propia Fabiola, que ayuda, junto a otra vecina, a cuatro jóvenes senegaleses. «Son muy buenos chiquillos». Se pregunta que qué va a hacer. «Tenemos que echarnos una mano, ¿los vamos a dejar tirados en la calle?». Llegaron en patera y ahora están integrados en esta barriada. «Hablan poco español, pero nos entendemos». Colaboran con los vecinos y. estos a su vez, los arropan.

El Ayuntamiento de San Bartolomé sabe de la existencia de este asentamiento y ha iniciado los trámites para elaborar un censo e identificar sus necesidades. La edil de Política Social, Mercedes Díaz, avanza que el gobierno local valora pedir algún plan especial al Gobierno canario y al Cabildo para que les ayuden a dar una respuesta a estas familias. «No podemos solos», se queja. Mientras tanto, la foto de este núcleo se antoja un símbolo de la gente que sí se ha quedado atrás.