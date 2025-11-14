El Pleno de la moción de censura en Valsequillo tendrá un aforo limitado Solo podrán acceder al Salón de Plenos los 13 concejales y un invitado por cada uno de ellos, más los medios de comunicación | El próximo martes 18 de noviembre se instalarán dos pantallas en la plaza del Pilar para seguir la sesión desde el exterior

El Salón de Plenos de Valsequillo es pequeño por lo que se limitará su aforo el día de la moción.

El próximo martes 18 de noviembre, a las 12.00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valsequillo acogerá una sesión extraordinaria en la que se debatirá la moción de censura presentada por la oposición contra Francisco Atta y su grupo de gobierno.

Los límites de espacio que presenta el nuevo y moderno Salón de Plenos valsequillero han motivado que se adopten una serie de medidas para el buen funcionamiento de la jornada. Solo podrán acceder los 13 concejales: Francisco Atta, Fabiola Calderín, Gregorio Peñate, Leticia Ortega, Naira Hernández y José Juan Pérez -grupo de gobierno-, más Juan Carlos Hernández Atta, Inmaculada García, Cristian Suárez, Armando Suárez, Víctor Navarro, Ibán Padrón y Lucía Melián -oposición-.

Se ha determinado que cada concejal solo podrá llevar a una persona allegada a dicha sesión y el Salón de Plenos se completará con los medios de comunicación acreditados previamente.

Todo aquel que quiera acercarse al Ayuntamiento de Valsequillo a presenciar la moción de censura lo podrá hacer desde el exterior a través de dos pantallas que se instalarán en la plaza del Pilar. El 18 de noviembre se pondrá fin a 14 años de alcaldía de Francisco Atta (ASBA).

En cuanto al desarrollo del Pleno se confía que sea rápido y no se alargue de forma tediosa. Se conformará en primer lugar la Mesa de Edad, junto al secretario. A continuación el alcalde propuesto argumentará su proyecto y se procederá a la votación. Si prospera la moción, Francisco Atta le cederá el bastón de mando a Juan Carlos Hernández Atta y este presidirá la sesión, dándole paso a los portavoces de cada uno de los partidos políticos que conforman el arco plenario valsequillero.

Parecía que el último Pleno de Francisco Atta como alcalde de Valsequillo se produciría el próximo martes, pero en la tarde del jueves se oficializó una sesión extraordinaria para la mañana de este viernes. El grupo de gobierno llevará a esta sesión la aprobación del área comercial que Dinosol pretende construir en Los Llanetes. Este proyecto ha pasado por distintas áreas y ya tiene su visto bueno, por lo que el Ayuntamiento de Valsequillo ha querido, con Francisco Atta al frente, llevarlo a esta sesión extraordinaria con la intención de que se apruebe desde este viernes. Este proyecto urbanístico promovido por Dinosol Supermercados SL para el desarrollo un área comercial en el sector SUNCU-26, ubicado en la calle Salvia de Los Llanetes, dentro del Plan General de Ordenación del municipio, permitiría la construcción de un Hiperdino en la zona. También se lleva a Pleno la estabilización de todo el personal laboral del Ayuntamiento valsequillero.