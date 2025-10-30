El pleno de Guía rechaza la moción para reforzar la seguridad de las viviendas de San Felipe La medida propuesta por Juntos por Guía contemplaba destinar el dinero que en un principio se iba a usar para comprar el antiguo colegio de Las Dominicas

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Jueves, 30 de octubre 2025, 20:03 Comenta Compartir

En el pleno celebrado en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Santa María de Guía se rechazó la moción presentada por Juntos por Guía para destinar 550.000 euros en reforzar la seguridad y la cimentación de las viviendas del barrio costero de San Felipe.

El grupo opositor planteó que sería buena idea coger ese dinero del Plan de Inversiones, que inicialmente estaba pensado para la compra del antiguo colegio de Las Dominicas de Guía, pero que fue adquirido finalmente por la Universidad Fernando Pessoa Canarias, para una actuación urgente de refuerzo estructural y protección del litoral de San Felipe.

Juntos por Guía expresó en el pleno que «desde agosto de 2024 se registraron daños estructurales graves en varias casas como consecuencia del embate del mar y la erosión costera». Por su parte el concejal del partido de la oposición, César Medina, propuso que «aunque no se pueda completar toda la actuación con esa partida presupuestaria, una opción sería ejecutarlo por fases e ir asegurando la cimentación de los vecinos de San Felipe». Finalmente el pleno no creyó oportuno destinara el dinero a esa iniciativa, por lo que terminó desestimando la moción.

San Felipe