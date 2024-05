El Plan Maestro de Infecar, finalista de los Premios Breeam 2024

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de mayo 2024, 18:17 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La apuesta por la sostenibilidad de Infecar, Feria de Gran Canaria, es reconocida internacionalmente. Así queda de manifiesto al publicarse la lista de finalistas de los Premios Breeam 2024, en los que opta a la categoría de elección popular y que se fallarán el 10 de julio en Londres. Con esta nominación se posiciona como espacio referente de sostenibilidad que contribuye también a la mejora del entorno social, medioambiental, urbanístico y económico de la parte alta de la ciudad.

El Plan Maestro de Infecar está en trámites avanzados con el Consistorio capitalino para dar luz verde al nuevo Plan Especial de Ordenación que dé viabilidad al planeamiento urbanístico futuro. Este documento se basa en tres grandes ejes: configurar un recinto multifuncional, integrador de los usos existentes y con capacidad para albergar varias tipologías de eventos; apostar por el espacio libre y potenciar este valor diferencial del recinto; y convertirse en el primer recinto ferial sostenible.

Así, el recinto no solo atenderá a cuestiones medioambientales o energéticas, sino que deberá presentar su estrategia energética e hídrica, someterse a estudios de contaminación acústica, biodepuración, etc. En definitiva, un recinto ferial de nueva generación y multifuncional que sea el buque insignia de la ecoísla, con instalaciones compactas, eficientes, flexibles y sostenibles que le permitan no solo mantener el área de exposición para sus actividades, sino también reforzarla.

En este sentido, la estrategia de sostenibilidad incluye una serie de innovaciones, como un plan de carbono cero, una acción de biodiversidad neta positiva, soluciones de diseño bioclimático, una planta de tratamiento natural de residuos y un cálculo del Ciclo de Vida que cumple el mandato de descarbonización para 2050. A partir de ese momento, todo el complejo funcionará como un árbol, exhalando oxígeno y secuestrando C02, contribuyendo al enfriamiento del planeta.

Asimismo, el anillo verde que rodeará todo el recinto futuro forma parte de una estrategia de regeneración medioambiental que aporta servicios ecosistémicos al recinto y al barrio como son zonas de sombra y mitigación de los efectos de calor; aislamiento del ruido; drenaje natural en caso de lluvias torrenciales y aumento sustancial de la biodiversidad.

La votación, que es abierta para toda la población, puede realizarse hasta el próximo miércoles 5 de junio a través de este enlace.

Seis proyectos españoles seleccionados

En esta ocasión, dentro de todas las categorías que engloban los Premios Breeam, seis proyectos españoles han resultados finalistas, aspirando a convertirse en el edificio certificado por Breeam más sostenible del año. Se trata de AMRO Getafe, Centro Comercial Diagonal Mar, Centro Comercial Zenia Boulevard, Martinez Villergas 29, y el Hotel Alfonso XIII, además de Infecar, Feria de Gran Canaria.

Los Premios Breeam son los premios de sostenibilidad en la construcción más exigentes, ya que, al margen de la puntuación alcanzada, tienen en cuenta factores como la singularidad del proyecto, su grado de innovación o la relevancia social que ofrece a su entorno.

Además, cada proyecto finalista se ha seleccionado de entre miles de candidatos certificados, durante el último año, en más de 90 países; por lo tanto, los proyectos españoles que han alcanzado la final competirán con activos sostenibles de Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Polonia, Portugal, Bélgica, China o Brasil.

