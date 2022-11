Un plan inversor de Deportes del Cabildo lleva a Arucas a pedir el cese del consejero

El consejero de Deportes del Cabildo, Francisco Castellano, se enteró durante el mismo pleno. El Ayuntamiento de Arucas, gobernado por el PSOE, el mismo partido al que él pertenece, había lanzado un comunicado oficial en el que pedía públicamente su destitución.

¿El motivo? Su rechazo a un plan inversor de 10 millones de euros que deja fuera al municipio norteño. El Cabildo aprobó primero este viernes la modificación presupuestaria necesaria para financiarlo y después le dio el visto bueno al plan en sí, ya en asuntos de urgencia.

La noticia la reveló al resto de la corporación el consejero de Ciudadanos Ruymán Santana justo en el momento en que se debatía el punto que había soliviantado a Arucas, la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Insular de Deportes (IID) para 2022.

16 actuaciones en instalaciones deportivas de 12 municipios

El listado contempla 16 actuaciones para mejoras de instalaciones deportivas en 12 municipios de los 21 de la isla, por lo que hay algunos, como Telde, Mogán y San Bartolomé, que rascan con más de un proyecto, y, por tanto, hay otros ayuntamientos molestos.

«Es todo un despropósito sin equidad ninguna y, además, faltando a la verdad en la junta rectora (del IID) ante preguntas de la oposición, echando la culpa a compañeros suyos del Gobierno del Cabildo», se queja en su comunicado Arucas, gobernada por Juan Jesús Facundo, que es, además, secretario de Organización del PSOE.

Le reprocha al consejero que «ponga excusas de que no se registraron proyectos, cuando nunca se lo manifestó en las reuniones presenciales con el concejal de Deportes de Arucas».

«Arucas no quiere ni más ni menos que lo que se merece»

Así las cosas, para este ayuntamiento, el plan aprobado es «arbitrario y hecho con mala fe, no teniendo en cuenta criterios objetivos y dejando fuera al Ayuntamiento de Arucas». Subraya que no quieren «ni más ni menos de lo que se merece Arucas», de ahí que «por este desagravio» solicitasen al presidente del Cabildo el cese inmediato del consejero de Deportes por el maltrato recibido» al municipio.

Castellano explicó que este plan intentó presentarse en 2021, pero que no salió, defendió su «total imparcialidad» porque está elaborado según criterios técnicos y anunció el propósito del Cabildo de financiar los proyectos que faltan en 2023 con cargo a los remanentes de 2022. Las dudas que suscitó evitaron que Cs finalmente apoyara el expediente.

Castellano y el gimnasio

No fue el único asunto polémico en el que este viernes se vio envuelto el consejero de Deportes. Minutos antes, en el capítulo de ruegos y preguntas, el portavoz del PP Marco Aurelio Pérez le tildó abiertamente de «mentiroso» por haberle justificado por escrito que usa un gimnasio no abierto al público que está en el Estadio de Gran Canaria porque, según los técnicos del área, el consejero Gonzalo Angulo dejó dispuesto que lo usara el personal.

Recordó Pérez que Angulo dejó el cargo en mayo de 2003 y que entonces no existía ese gimnasio, por lo que le instó a no usar «aquello que no es suyo» y a pagar tasas como cualquier ciudadano. Castellano le reprochó que le «faltara el respeto» e insistió en que los trabajadores pueden usar esas instalaciones en las horas valle de los clubes que lo utilizan.

Unanimidad para un nuevo plan para recuperar el pinzón azul

Todas las fuerzas políticas del Cabildo aprobaron este viernes una declaración institucional para la conservación del pinzón azul en Gran Canaria en la que, entre otros acuerdos, se insta al Gobierno de Canarias a redactar, «a la mayor brevedad posible», un nuevo plan de recuperación del pinzón azul en Gran Canaria.

Se solicita que el plan cuente con la financiación suficiente y que incorpore partidas para aumentar la masa de pinar en todas las zonas aptas para repoblación de la isla y para la creación de pasillos forestales.

También se aprobó reclamar la firma de acuerdos de custodia del territorio con los propietarios e incluir una comarca preferente para la compra de fincas aptas para repoblación. Y finalmente se acordó instar a la realización de campañas de voluntariado y educación ambiental.

No del Cabildo al soterramiento del cable en Carrizal

También este viernes se aprobó una declaración institucional en la que el Cabildo muestra su rechazo al soterramiento de un cable de alta tensión que promueve el Ministerio de Industria bajo el casco de Carrizal e insta a la Consejería regional de Transición Ecológica a aprobar otro trazado, como ya se ha comprometido. Igualmente se aprobó la cesión a Guía de la casa natal del Canónigo Gordillo y varias modificaciones de crédito, una de ellas para aumentar en 691.042 euros el plan de subvenciones y financiar 17 proyectos.