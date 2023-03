Pino hila tradición en Carrizal

Pino Hernández, de 76 años, andaba este sábado 'jalando' y abriendo un poco la lana para poder hilarla en el huso. «Esto da mucho trabajo, mi niño, no es coser y cantar». Tiene dos telares en su casa de Santa Lucía de Tirajana, pero siempre que hay feria se baja a la costa a enseñar cuánto de bueno puede salir de esta tradición de siglos. Bolsos, chalecos, mochilas, mantas...

Pino ha empapelado su puesto en la Feria del Sureste que se celebra en Carrizal (Ingenio) con una muestra de sus trabajos. «Empecé después de vieja y lo heredé de una tía que hilaba, que me enseñó, pero la verdad es que mi padre fue pastor durante 33 años y siempre estuve cuidando ovejas».

Apenas pasaban unos minutos de las 10.00 y el hijo de Pino terminaba de preparar la exposición. «He venido a todas las ferias, las 19, y aunque aquí ponen vigilancia, yo nunca me dejo nada», se confiesa antes de recordar las horas que hay detrás de cada una de sus piezas de lana. Hace un año que no toca el telar. Se le partió un brazo, le pusieron una prótesis y es su hijo el que le echa una mano.

Gentío este sábado en la Feria del Sureste. / cober

Pero ella no falta a su cita con la Feria del Sureste. Se sienta y se pone a hilar, a ratos, mientras puede. Hila lana e hila tradición, como la que se respira en este gran zoco de los productos kilómetro cero y de la artesanía de los tres municipios de la comarca, Ingenio, Agüimes y Santa Lucía. Organizada por la Mancomunidad del Sureste, empezó el viernes y seguirá hasta este domingo, a las 15.00 horas, a lo largo de la Avenida de Carlos V.

150 puestos, 50 por cada uno de los tres municipios, dan lugar a una galería comercial de casi un kilómetro de recorrido por lo mejor de los productos kilómetro cero y de la artesanía del sureste de Gran Canaria

100.000 personas suelen acudir, de media, a cada edición. La Mancomunidad del Sureste aspira a superar sus registros

Segundo Cabrera, que se dedica al pirograbado de la madera, tampoco se pierde una feria. «El 75 o el 80% de mis ventas las hago en estos tres días, no solo por lo que vendo aquí, sino por los encargos que me salen». Es pensionista y encontró en esta artesanía, la de grabar con fuego la madera, una forma de ocupar su tiempo. «Es una pequeña afición para que las manos no se me vayan a la cabeza, sino la cabeza a las manos». Así lleva 15 años.

Segundo Cabrera agarra uno de los palos de senderismo que este artesano personaliza con la técnica del pirograbado. / cober

Ahora anda centrado en la temática canaria. Hace cuadros, con y sin reloj, figuras en relieve, o llaveros. También le piden mucho los palos de senderismo, que Segundo los decora con sus grabados a fuego y los personaliza. «Hay gente que me encarga retratos, me traen una foto y yo las trabajo». Su destreza es indudable.

150 estands, 50 por cada municipio

A esta hora de la mañana aún puede uno detenerse en los puestos y observar con detalle la calidad de la artesanía que se expone en la feria, porque en cuanto avanza el día, un mar de cabezas danza arriba y abajo por ambos lados de la hilera de 150 casetas que dan forma a este gigantesco escaparate identitario, un muestrario por lo mejor que queda de las tradiciones artesanas y del sector primario del sureste.

Aunque se empiezan a formar colas para las degustaciones gratuitas que ofrecen los puestos de los tres municipios bajo la carpa institucional, a menudo servidas por los propios concejales, a primera hora aún es factible encontrar un hueco en la bancada habilitada para disfrutar de la cocina en vivo de 'Cocinando el Sureste'.

Caracoles al estilo tradicional

Sari López Sánchez, cocinera, que no chef (como ella misma lo especifica), del bar San Antón, en Agüimes, prepara su receta de caracoles con hinojo, al estilo tradicional. «Es de mi suegra, empezamos a hacerla en el bar y fue un éxito». Es un fijo en la carta de su local. En la última edición de las jornadas del caracol, que Agüimes suele organizar en el marco de las fiestas de San Sebastián, vendieron hasta 50 kilos al día.

Felisa enseña un caracol a los asistentes a 'Cocinando el Sureste', mientras Sari López prepara el majado de la receta. Al fondo, Yeray Sosa, que ejerce de presentador, dialoga con el público. / cober

Cocinó en el set junto a su cuñada, Felisa Santana Melián, y en diálogo con el periodista de la Televisión Canaria, el ingeniense Yeray Sosa, que durante todo este fin de semana ha ido dando entrada y presentando a los distintos profesionales gastronómicos participantes en esta sección de la feria.

Este domingo está previsto, a partir de las 11.00, que Nelson Pérez, del restaurante Nelson de Arinaga, deleite a los presentes con un plato de lentejas con choco. Del Asador Las Lilas. en Carrizal , Yeray Rivero preparará 'in situ' una minihamburguesa de frisona canaria con crujiente de queso; David Ghosen, presidente de la asociación de sumilleres de Canarias, hará una cata de rones y quesos; y Daniel Castro, docente en la Fundación para la Promoción de la Formación y el Empleo, en Ingenio, dará una charla sobre la sal y sus fusiones.

Dunia y Loli con algunos de los panes que ofrece el horno Pan de Agüimes. Detrás, Juan sigue a la faena. / cober

Pan de Agüimes, una tahona con historia

La agenda de estos talleres no dejó atrás ni uno solo de los productos señeros de la comarca. Todos tuvieron su lugar, incluso el pan, para el que en la comarca hay afamados hornos, como, por ejemplo, el del llamado Pan de Agüimes, una tahona que hoy regenta Juana María Trujillo Hernández, pero que hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XX. También tiene su puesto en Carrizal, donde aparte del pan de puño ofrece los de arándanos y los de chocolate, y sus deliciosos mantecados y garrapiñones. Se los quitan de las manos. Vuelan.

Yeray Rodríguez, Los Gofiones y Vocal 7, este domingo

La oferta de la feria es tan amplia que si uno quiere empaparse de verdad de lo que aquí se muestra conviene hacerse con un programa y organizarse la visita. No todo tiene que limitarse a pasear entre los puestos. Está la muestra ganadera, que ayer se vio complementada con una exhibición equina de alta escuela y con otra de aves de cetrería, la zona de juegos tradicionales, la carpa del Cancionero Isleño, o el área de los castillos hinchables. Y luego queda la guinda de los conciertos, en el escenario del extremo sur de la feria, donde este domingo actuarán el verseador Yeray Rodríguez (10.30), Los Gofiones (12.00) y Vocal 7 (13.30).