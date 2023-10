Pilar Mesa: «El alcalde de Telde no me quiere cesar, pero después me ningunea»

La situación de la edil Pilar Mesa, de CC, en el gobierno local empieza a ser insostenible. «El alcalde de Telde no me quiere cesar, pero después me ningunea», se quejó este lunes en declaraciones a este periódico. Su grupo dio por roto el pacto hace un mes y pidió por escrito el cese de Mesa y de Juan Martel, pero el regidor municipal no ha movido ficha.

Juan Antonio Peña entiende que la alianza sigue vigente y ha emplazado a Mesa a renunciar si no se encuentra a gusto en el pacto. El tercer miembro del grupo, Héctor Suárez, ya fue cesado en agosto pasado por supuestas prácticas de enchufismo que el alcalde dijo no estar dispuesto a permitir.

Para la concejal, la actitud del alcalde no solo vulnera «los derechos fundamentales del grupo municipal de CC», sino que ya se está llevando por delante su propia salud y su integridad. «Sigo yendo a trabajar, pero no me siento cómoda, estoy nerviosa, el alcalde me puentea y da órdenes a los trabajadores para actuaciones de las que luego me entero por la prensa». Se queja de reuniones en sus áreas a las que no es convocada.

«Trabajamos con un orden de prioridades, no para hacernos la foto»

Entre otros «puenteos», la edil cita la nueva iluminación de la plaza de La Gavia. Mesa sigue siendo la delegada de Alumbrado y Sanidad, pero asegura que a menudo se encuentra con que Peña da instrucciones a las concesionarias sin que ni siquiera ella lo sepa. «En la concejalía trabajamos con un orden de prioridades o, como mínimo, atendemos al orden de llegada de las solicitudes; no actuamos por apuntarnos el tanto y sacarnos una foto, como ha hecho el alcalde».

Mesa se queja de que desde que se produjo el cese de su compañero Héctor Suárez, Peña ha reducido al mínimo sus relaciones con ella. «Me encuentro sola; con la destitución de Héctor cesó también a todos nuestros asesores; mi concejalía es un desierto».

Dice que la última vez que se dirigió a ella fue para acercarse a su despacho y decirle personalmente que él asumiría sus delegaciones durante sus vacaciones. «Desde entonces no ha vuelto a ponerse en contacto conmigo, ni siquiera para invitarme al encendido del alumbrado de la carretera de Melenara», al que no fue.

Con todo, lo que peor le sentó fue su imprevisto cambio de asiento en el pleno. «Nadie me dijo nada y de repente vi que mi sitio estaba ocupado por el concejal de Deportes». A su juicio, el alcalde busca aburrirla para propiciar que se vaya. ¿Y por qué no se va? «Porque no estoy dispuesta a tirar la toalla y porque como alcalde debe asumir su competencia. Si mi grupo da por roto el pacto y ha pedido mi cese, su obligación es actuar con responsabilidad y asumir sus funciones». Se queja de que lo está pasando mal, pero que lo que peor lleva es que su situación está empezando a preocupar a su familia.

Peña niega el ninguneo

Por su parte, el alcalde insistía este lunes en que no tiene nada contra Mesa y que, de hecho, le ha pedido que siga en el pacto, pero la emplaza a renunciar a sus áreas si se siente tan incómoda. Aclara que si ordenó la actuación en La Gavia fue porque los vecinos se quejaban de que contactaban con ella y no les respondía ni les atendía.

Ampliar Un momento de la reunión la noche de este lunes entre la gestora de CC y el resto de grupos del pacto. C7

Juan Antonio Peña desmiente también que no la invitara al encendido de Melenara. «Le mandé el mismo wasap que al resto de concejales». Y solo admite su error de no avisarla antes del cambio de sitio en el pleno. «Fue un despiste». Por lo demás, no quiere echar leña al fuego.

La gestora local de CC apoya al pacto y pide que continúe

La gestora local de CC, que la noche de este lunes se reunió con los portavoces de los otros grupos del pacto de Telde (Ciuca, PP y Más por Telde), mostró su apoyo a la unidad de esta alianza y a su solidez y pidió de forma expresa su continuidad.

Esta posición de CC a nivel local choca con la actitud del grupo municipal del mismo partido, que, sin embargo, da por roto el pacto. Y choca también con las declaraciones de la edil Mesa, que critica al alcalde el mismo día en que su partido reafirma su alianza con Ciuca y con el resto del gobierno. Hay que recordar que CC montó una gestora en Telde para quitar las riendas del partido a Suárez, que sí controla al grupo