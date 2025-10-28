Pesca insta a pactar con la cofradía de Arguineguín la ubicación de sus locales El Ayuntamiento de Mogán les ha pedido que le propongan otro sitio dentro del muelle, pero los pescadores insisten: se niegan a un traslado

La dirección general de Pesca del Gobierno de Canarias, que coordina Esteban Reyes, insta a pactar con la cofradía de pescadores de Arguineguín cualquier acción que les afecte.Así respondió la consejería a la pregunta sobre su posición respecto a la polémica generada por la intención del Ayuntamiento de Mogán de reconvertir la Avenida del Muelle en un bulevar con terrazas comerciales, un proyecto que pasaría por trasladar al interior del puerto los cuartos de los marinos, ubicados en los bajos de la plaza de Las Marañuelas.

Esos locales son propiedad de Puertos Canarios, organismo autónomo dependiente del Ejecutivo regional, pero su gestión está en manos de Pesca, de ahí que el máximo gestor de los muelles de competencia regional en las islas, José Gilberto Moreno, haya dejado claro que la última palabra sobre su uso y destino recaerá en los responsables políticos del sector pesquero en Canarias.

¿Y qué dice Pesca? Que se hará, a su vez, lo que digan los marineros. «Ante cualquier obra que se autorice (esta u otra actuación) se tendrá que garantizar que los pescadores tienen su espacio; cualquier acción tendrá que acordarse con ellos». Y, por ahora, la posición de los marinos es muy clara. Jesús Vega, patrón mayor de la cofradía de Arguineguín, insiste en su negativa a un traslado. Quieren seguir donde están. No les gusta ninguna otra ubicación. No se oponen a la mejora de la calle, pero rechazan que sea a su costa.

A todas estas, el Ayuntamiento de Mogán, que ya se reunió con los pescadores, solo advirtió reticencias a su proyecto, no un rechazo rotundo, y dice estar a la espera de que los marinos le trasladen su propuesta de reubicación a través de Reyes, el director de Pesca. Todo apunta a que esa propuesta no llegará. «Es que no la hay, no queremos mudarnos», aclara Jesús Vega.

Tanto el PSOE como NC han pedido que se escuche a los marinos El proyecto del actual gobierno local de Mogán de convertir la avenida del Muelle, en Arguineguín, en un bulevar comercial ya ha sido debatido en varios plenos y hasta ahora no ha contado con el apoyo de los grupos de la oposición, PSOE y NC. En el de agosto pasado, precisamente, se aprobóiniciar los trámites para solicitar a Puertos Canarios la concesión de la avenida y también de los locales que actualmente utilizan los marineros para el desarrollo de su actividad, una decisión que, como ya se ha apuntado, Puertos deja en manos de Pesca. Tanto socialistas como canaristas exigieron en aquella sesión, y luego, también, en sendos comunicados, que se escuche a los pescadores. Y la alcaldesa, Onalia Bueno, les responde que es justo lo que está haciendo.