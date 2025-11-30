El Perola se despide con una gran fiesta El popular bar, con José Juan Jiménez al frente, cerró este domingo tras 32 años en activo con el apoyo de cientos de incondicionales que disfrutaron de un día histórico

Victoriano Suárez Álamo Agaete Domingo, 30 de noviembre 2025

Esta vez no hubo volador a las cinco de la mañana ni otro posterior a las 10.00 horas, como marca la tradición en La Rama, pero el municipio grancanario de Agaete volvió este domingo a convertirse en una gran fiesta por la despedida de uno de sus enclaves más populares y significativos, el bar El Perola. Tras 32 años en activo, el establecimiento que ha comandado desde 1992 José Juan Jiménez, alias el Perola, bajó la persiana rodeado de cientos de incondicionales que convirtieron este adiós histórico en una jornada festiva.

«Empieza un ciclo de mi vida que se acaba», apuntaba Jiménez una hora después de abrir las puertas de la que ha sido su casa laboral durante más de tres décadas.

El Perola reconocía estar «emocionado», sabedor de que se avecinaban unas horas cargadas de sentimientos, reconocimientos, abrazos y muchas fotos. Hubo un goteo constante de personas que, botellín en una mano y manises en un vaso de plástico en otra, querían inmortalizar esta jornada con una foto junto al gran protagonista del domingo en Agaete. Con la naturalidad propia de los futbolistas y los actores famosos, Jiménez posaba con todos los que se lo pedían, siempre con los pulgares de su mano hacia arriba. La familia se encargaba de la cocina y de servir en la barra las peticiones de un público que a medida que pasaban las horas crecía y crecía en número. Mientras el Perola seguía a lo suyo, «recibir a todo el mundo», reconocía, charlar con unos y otros y posar como un modelo en las cientos de fotos que le solicitaban en todo momento.

Distintos momentos de la jornada de este domingo en El Perola. Cober

«Hoy no podíamos faltar. Es un sitio de toda la vida. Aquí hemos vivido de todo, bueno y malo», reconocían Juan 'Colacho', Mari Carmen Jiménez y Braulio Herrera, conocido popularmente como 'El Profesor', a las puertas del que ha sido muchas veces un punto para los culetos y los miles de visitantes que congrega este pequeño municipio grancanario cada año. «Ahora tiene que abrir un 'Perola 2', que mantenga la esencia», lanza esperanzado 'El Profesor' mientras saborea un botellín de Tropical fresquito.

El futuro del local era también un tema de debate importante entre los presentes. «Se comentan muchas cosas, pero no se sabe nada seguro, todo son especulaciones», reconocían muchos parroquianos en los alrededores del bar. José Juan Jiménez no entró al trapo. «El lunes acabamos con las cosas que tengo pendiente y le entregamos las llaves a los dueños. Y después a pasear y ese rollo... a disfrutar un poquito de la vida», desveló.

En la imagen superior, Braulio Herrera, Juan 'Colacho' y Mari Carmen Jiménez junto a José Juan Jiménez, alias el Perola. Abajo, Gerardo Bolaño y Juan Sosa Álamo. Cober

«No podíamos faltar. Llevamos toda la vida viniendo y teníamos que venir a despedir a Pepe», comentan Gerardo Bolaños, alias 'el Pichirri', y Juan Sosa Álamo, conocido en el pueblo como 'Machazo'. «En Agaete todos tenemos un nombrete», reconocían entre risas bajo una de las ventanas exteriores del inmueble.

Una décima de Garoé

El Perola también recibió varios regalos. Uno de los más emotivos fue una décima escrita de puño y letra por Garoé Rodríguez, de 9 años, que acudió junto a su padre, Noé, a dar el último adiós al enclave de «las parrandas» por excelencia de Agaete desde 1992.

Ampliar Garoé Rodríguez luce la décima que le escribió al Perola por su despedida. Cober

Pasadas las 14.00 horas comenzó la música en directo, de la mano del grupo Los Muchachos, cuya formación original aparece en una de las fotos que cuelgan en el interior del Perola desde hace años.

A las 19.00 horas de este domingo, el Perola cerró sus puertas. C7

Entre botellines de cerveza, manises, chochos y raciones de papas fritas regadas de berberechos, uno de los platos estrella del local, la fiesta fue en aumento hasta convertirse en una verbena multitudinaria, una especie de Rama chica, con papagüevos incluidos, para que el Perola se alojara en la memoria colectiva acompañado de una gran fiesta. A las 19.00 horas, cerró y se convirtió en historia. De momento...