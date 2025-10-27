Pérez Moreno hará la biblioteca de Ingenio por 4,6 millones de euros El Pleno dio este lunes el visto bueno a proponer la adjudicación a la empresa al ser la única oferta admitida en el proceso

El Pleno del Ayuntamiento de Ingenio dio este lunes el visto bueno a proponer a la empresa Pérez Moreno para ejecutar la nueva biblioteca pública del municipio, que estará ubicada en el actual edificio de La Cantonera. Y es que ha sido la única oferta económica admitida en el proceso de licitación, que salió a concurso por 4,6 millones de euros, ya que una de las entidades no fue admitida y otra rechazada por incumplimiento del pliego al subcontratar tareas críticas.

Cabe recordar que estas instalaciones, muy demandadas por la ciudadanía, se ejecutarán con financiación del Cabildo en su mayor parte, ya que solo 600.000 euros son aportados de fondos municipales

El diseño del recinto está inspirado en las antiguas naves de empaquetado de tomates y prevé un gran número de servicios, además de áreas de lectura informal, salas para trabajo en grupo, zonas multifuncionales para talleres, actividades o realización de presentaciones, proyecciones y otros eventos culturales.

El edificio tendrá un semisótano, dos plantas y una cubierta que suman en total 2.216 metros cuadrados. Está conformado por una sucesión de tres naves adosadas con cubiertas inclinadas, a dos aguas, como las naves agrícolas y con diseño interior diáfano. La nave central y la norte tendrán grandes lucernarios en la cubierta para garantizar la entrada de luz natural en la planta alta y en el atrio central y contará con placas solares.

Asimismo, el inmueble tendrá diferentes áreas, entre las que destacan la de atención al usuario, la de almacenamiento de fondos bibliográficos, otra técnica de nuevas adquisiciones y catalogación, además de una donde se guardan fondos más valiosos con acceso restringido.

Albergará el Archivo Municipal

También dispondrá de una apartado de informática y acceso a las nuevas tecnologías, un espacio de experimentación tecnológica, donde se impartirán talleres impresión 3D y robótica, por ejemplo. A ellos se une un espacio de coworking, puestos de lectura con conexiones wi-fi y fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos, salas de estudio, tanto individual y en grupo, un aula multimedia, de proyecciones y conferencias, y otra para cursos de formación.

Además, tendrá un servicio de autopréstamo y contará con terraza y espacios para actividades al aire libre, ya sea para realizar actividades de animación a la lectura, como actuaciones musicales o cine. Además de biblioteca y espacio cultural, albergará el Archivo Histórico Municipal.

Por otro lado, en la sesión plenaria de octubre se aprobó extender la exención de varias tasas hasta diciembre de 2026, además de tres reconocimientos extrajudiciales de crédito para abonar servicios y una moción del grupo socialista a favor del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

