Pedro Franco presenta 'Maspaloma sin S' La obra está basada en una ponencia que el divulgador de la historia de San Bartolomé de Tirajana presentó en 2022 en el XXV Coloquio de Historia Canario Americana | Junto al autor, presentaron el libro el consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa, y el historiador Carlos Delgado

Un momento de la presentación, con Teodoro Sosa, Pedro Franco (autor del libro) y Carlos Delgado, en la mesa presidencial.

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:46

Pedro José Franco López, trabajador jubilado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y divulgador de la historia local, presentó este viernes su nuevo libro 'Maspaloma sin S' en el patio del Faro de Maspalomas. La soprano Judith Pezoa, que deleitó a los presentes con tres piezas acompañada al piano por Alberto Brazuelos, abrió el acto desde la galería superior del edificio con la interpretación del tema 'Maspalomas y tú, de Néstor Álamo.

El libro, pensado para los residentes pero también para los turistas, está publicado en un formato manejable, en tres idiomas (español, inglés y alemán), con abundancia de ilustraciones y con el rigor histórico propio de Franco, recientemente nombrado Hijo Predilecto de San Bartolomé de Tirajana. Ha sido editado gracias a una subvención de Presidencia del Cabildo y está basado en una ponencia que el autor presentó en el XXV Coloquio de Historia Canario Americana, en 2022.

Franco presentó el libro junto al consejero insular de Presidencia, Teodoro Sosa, y al historiador Carlos Delgado, quien, además, condujo el acto. El patio del Faro, cedido para la ocasión por la Fedac, se quedó pequeño para acoger a todos los que quisieron arropar al autor. Entre los asistentes no faltó el alcalde, Marco Aurelio Pérez, junto a buena parte de la corporación municipal.

Vista del acto desde la galería superior del Faro de Maspalomas.