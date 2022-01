201 pedidos en 374 días de venta 'online' de productos de kilómetro 0 La plataforma telemática Gran Canaria Me Gusta que envía a domicilio las compras en 12 comercios del sector primario no ha tenido el éxito anterior

El mercado de venta online de productos de la tierra puesto en marcha por el Cabildo en la plataforma telemática Gran Canaria Me Gusta para facilitar la digitalización de empresas y cooperativas agrícolas solo recibió 201 pedidos entre el 1 de enero de 2021 y el 9 de enero de 2022, según los datos facilitados por la Consejería de Comercio.

El importe medio de esos 201 pedidos enviados gratuitamente a domicilio a lo largo de los 374 días contabilizados tuvo un valor de 44,37 euros y el total de compras a través del canal de comercialización en el que participan una docena de empresas, cooperativas, firmas y entidades del sector agroalimentario se limitó a 8.919,04 euros.

Con este volumen de negocio, el Cabildo solo ha abonado 500 euros, aproximadamente, de la partida de 15.000 había reservado para abonar de su bolsillo los envíos a domicilio de los productos de kilómetro 0 a la venta en este mercado digital. Correos es la empresa que hace el reparto por códigos postales y si el domicilio del cliente está o no en las zonas que cubre se averigua en la propia web.

La plataforma tiene el compromiso de realizar la entrega entre 24 y 48 horas después de realizada la venta.

La venta online a través de la plataforma Gran Canaria Me Gusta se puso en marcha en 2021 a raíz del éxito que tuvo durante el confinamiento de 2020 por la covid ese nuevo canal de comercialización de productos frescos de la tierra creado por el Cabildo como alternativa para dar salida a la producción que antes se distribuía a hoteles, restaurantes y cafeterías.

Allí siguen alojados los 245 negocios que no realizan venta online pero sí siguen recibiendo pedidos que reparten con sus propios medios. La actividad de estos productores no queda reflejada en la plataforma y no se está midiendo.

La Consejería de Comercio continúa ofreciendo asistencia técnica a las empresas interesadas en formar parte de la venta online de Gran Canaria Me Gusta, a las que acompaña para darse de alta en las pasarelas de pago y hasta les hace las fotografías de sus productos.

Para comprar en esta plataforma no es necesario estar dado de alta como usuario y los pedidos solo se reparten en Gran Canaria. De momento porque la Consejería negocia con Correos una ampliación del territorio de distribución, primero a toda Canarias y posteriormente al resto de España.

Comercios de la pasarela

Mercado de Vegueta, Vinos de Gran Canaria, Proquenos, Biocanarias, Lairaga Frutas Ecológicas, Aragüemes, Cooperativa de Pescadores de Melenara, Leche Sandra, Asoquegran, Dismepe Canarias, Mercados Agrícolas de Gran Canaria y Sibarita Pasta Artesanal constituyen la docena de empresas y entidades agroalimentarias que forman parte del mercado digital. En conversaciones para incorporarse están Pastelería Neketán, Dulcería Nublo, Hierbahuerto y Aquacanaria (lubinas de piscicultura).

Para la Consejería los datos de ventas de 2021 y los primeros nueve días de 2022 son «los primeros pasos para la consolidación y ampliación de esta herramienta, un nuevo canal de comercialización, hasta ahora poco o nada explotado por el sector primario de Gran Canaria, que permite por un lado, incentivar la digitalización del mundo rural y empresarial y, por otro, acercar, sin intermediarios, el producto local al consumidor». Se trata de «un canal de venta extra al tradicional que no les supone coste alguno».