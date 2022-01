Patrono de Foresta

Deivid, como lo llamábamos, ha sido una persona a la que Canarias tiene mucho que agradecer. Más allá de sus méritos que los medios de comunicación sabrán divulgar adecuadamente (hijo adoptivo de Gran Canaria, acreedor de la Orden del Imperio británico, colaborador de estamentos prestigiosos del mundo sobre jardines botánicos, investigador y autor de numerosas publicaciones científicas sobre nuestra rica biodiversidad, etc.), yo prefiero referirme a la suerte que tuvimos de conocerlo en Foresta.

Poco después de su jubilación como director del Jardín Canario en el año 2012, me puse en contacto con él para ofrecerle formar parte del patronato de nuestra fundación. Previamente de manera unánime me habían apremiado a ficharlo para que nos aportara su inestimable criterio. Cuando se lo ofrecí se mostró muy permeable, pues estaba informadísimo de la labor de Foresta. Desde el principio se mostró muy motivado a contribuir con la causa de la reforestación y los planes de empleo. En las reuniones no era el que más hablaba, pero cuando la ocasión lo requería y se disponía a contribuir con su experiencia, todos nos callábamos, el gerente echaba mano del bolígrafo para tomar nota y el tema sobre el que estuviéramos deliberando cogía una dimensión más completa. No solamente por lo buena persona que era, lo vamos a echar muchísimo de menos.

Recuerdo que la última reunión a la que asistió, celebrada hace menos de un año en la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, participó por videoconferencia. A la finalización de los patronatos siguientes cogí la costumbre de llamarlo para informarle sobre lo que se había comentado. Como el director de Foresta previamente le había mandado la presentación de la reunión por correo electrónico, siempre estaba al día. Así, hasta poco antes de su partida, pudimos aprovechar al máximo sus comentarios.

A parte de recordarlo y seguir desarrollando lo que juntos hemos ido creando, el patronato ha decidido organizar una plantación en su nombre. Justamente ésta fue una de las iniciativas puestas en marcha mientras estuvo con nosotros, como propuesta alternativa a la corona de flores.

Informaremos a los que valoraron su labor y forma de ser, para que puedan acompañarnos en este homenaje.

DEP, nuestro queridísimo Deivid.