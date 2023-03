El Patronato, un testigo del paso de la Maspalomas rural a la urbana

Las dunas, las palmeras y las playas deslumbran al visitante de Maspalomas, que solo ve hoteles, apartamentos y restaurantes, pero hubo un tiempo en que estas tierras fueron de cultivo y solo las transitaban los aparceros y sus animales, de carga y de supervivencia. Nada o casi nada queda de aquello, salvo, por ejemplo, las llamadas viviendas del Patronato, mandadas a construir, precisamente, para facilitar ese tránsito de una Maspalomas rural a otra bastante más urbana.

De eso han pasado ya 50 años y un joven historiador del municipio, Samuel Vera Bordón, no quiso dejar pasar por alto una efeméride tan singular. De la mano de la Concejalía de Cultura, que coordina la edil Elena Espino, ha organizado una exposición en el marco de las IIIJornadas de Patrimonio Histórico de San Bartolomé de Tirajana.

Ampliar Un momento de la inauguración, con Samuel Vera y la edil de Cultura, Elena Espino. Juan Carlos Alonso

Consta de 10 paneles informativos en los que se recuerda el contexto en el que se construyeron, su tipología y hasta su evolución. Está ubicada en la Casa Condal y estará hasta el 28 de abril, con acceso libre y gratuito. Los lunes y jueves abre por la mañana, de 09.30 a 13.30, y martes, miércoles y viernes, por las tardes, de 16.30 a 20.30 horas.

Este complejo residencial está formado por 300 casas y está emplazado en una pintoresca y compacta urbanización de calles estrechas ubicada en mitad de San Fernando, entre las calles Avenida de Gáldar, Avenida de Tejeda, Avenida de Tirajana y Francisco Hernández González. Hoy están muy modificadas, pero entonces todas tenían una estructura idéntica, con dos plantas, un patio interior, un porche de entrada y un comedor-cocina. Fueron un diseño de los arquitectos Andrés Boyer y Salvador Fábregas.

Ampliar Se inauguraron en 1973 con la asistencia de Juan Carlos de Borbón, entonces Príncipe de España. Juan Franco

El promotor fue el Patronato Benéfico de la Construcción Francisco Franco, de ahí que se las conozca como El Patronato. Se construyeron junto a otras 150 en Santa Lucía de Tirajana (100 en el Cruce de Sardina y 50 en el casco del municipio). Y fueron inauguradas por el entonces ya designado príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, un 12 de marzo de 1973.

«Se construyeron en un momento en el que San Fernando empezaba a urbanizarse y había que alojar a las familias aparceras que se dedicaban al cultivo del tomate y que por entonces vivían en centenares de cuarterías, pero lo curioso es que solo un tercio se ocuparon por las personas a las que iban realmente destinadas», explica Vera. En concreto, se recibieron 97 solicitudes.

No eran gratuitas, les costaban 300.000 pesetas, pero se supone que podrían solicitar un préstamo y pagarlas en cómodos plazos. Además, iban a vivir en mejores condiciones. Sin embargo, no convencieron a todos. ¿Por qué? Vera apunta una razón que se repite. No estaban permitidos los animales, como cabras, cochinos o gallinas y no estaban dispuestos a renunciar a su modo de vida.

Ampliar En la imagen, el comisario de la muestra, Samuel Vera, explica los paneles a los asistentes a la inauguración. Juan Carlos Alonso

Dado ese escenario, se inició un concurso de adjudicación por el que pudieron optar a estas viviendas otras familias que no fueran aparceras, que no tuvieran casa, que fueran de uno de esos dos municipios y, curioso, «gozaran de buena fama en el aspecto moral». El Ayuntamiento aprovechó la coyuntura y adquirió 10 de las casas. Otras 5 las adjudicó el gobernador civil. El sur estaba más lejos que ahora y los funcionarios se negaban a trabajar en San Fernando, de ahí que estas viviendas se usaran para alojar a guardias civiles o maestros.

Hoy El Patronato ha cambiado mucho. Quedan algunos de aquellos aparceros, ya muy mayores, pero también algunas casas se han reconvertido en comercios e, incluso, en viviendas vacacionales. Casas que costaron 300.000 pesetas, solo 7 años después ya se vendían por 2 millones y hoy se cotizan a más de 200.000 euros. La gente se las disputa sin siquiera saber la historia que encierran.

«Todo empezó por un artículo de prensa»

Cuenta Samuel Vera, un entusiasta de la historia local, que tuvo conocimiento de este aniversario porque llegó a sus manos el año pasado un artículo de prensa de la época, de principios de los 70 del siglo XX, en el que se daba cuenta de la visita a San Fernando del entonces ministro de Vivienda, que vino precisamente a ver las obras de las casas del Patronato.

Inicialmente había pensado usarlo como punto de partida para un artículo en el programa de las fiestas de San Fernando, pero dada que en 2023 se iban a cumplir 50 años de su inauguración, le propuso a la edil de Cultura montar una exposición y recordar como se merece una efeméride así. Vera solo espera aportar un granito de arena al conocimiento de la historia local y a fortalecer la identidad de sus vecinos.