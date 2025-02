Los pastores que evitan incendios cobran el 53% del dinero reservado

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de febrero 2025, 23:37 Comenta Compartir

Del presupuesto asignado al dinero realmente pagado va un trecho en la campaña de pastoreo remunerado que financia la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria para que los rebaños de cabras y ovejas contribuyan a la prevención de los incendios forestales reduciendo con su labor el combustible de los montes y cauces públicos seleccionados por su valor estratégico para evitar la propagación del fuego.

En concreto, las 36 familias ganaderas que se encargaron de limpiar 45 lotes de terreno en 2024 cobraron finalmente un total de 63.867,43 euros del presupuesto reservado, que era de 120.299,20 euros, esto es, el 53%.

¿A qué obedece esa diferencia? Por un lado a que el importe máximo nunca se cumple. Así, en 2024 salieron a concurso hasta 55 lotes de suelo pero sólo se contrató el pastoreo remunerado de 45. Por otro, es consecuencia de los factores de reducción del importe asignado a cada terreno, en particular el grado de reducción del combustible forestal o la convocatoria en la que se participa.

Al resolverse el pasado agosto el concurso encomendado a Gesplan, la quesería de las gemelas Naroy resultó adjudicataria de los dos lotes con mayor valor. El presupuesto asignado a ambos sumaba casi 20.000 euros. Sin embargo, el dinero que cobraron no llegó a la mitad, poco más de 9.000 euros. No es la primera vez que les ocurre. En las dos campañas anteriores esta ganadería de Tejeda obtuvo un lote valorado en 10.000 euros y en realidad percibió 5.000 un año y 7.000 el otro.

Ampliar Ovejas pastando en terrenos de las cumbres. Javier Gil

El primero de los dos lotes que se les asignó, el del barranco Las Adjuntas, en Tejeda, de 183,21 hectáreas, entró por primera vez en concurso y ya venía siendo pastoreado por sus rebaños, como antes lo hizo su padre. El presupuesto reservado para su pastoreo era de un máximo de 11.762,08 euros, pero para cobrar ese dinero tendrían que haberlos pastoreado desde antes de junio, por lo que en realidad solo optaban a un máximo del 80%, el reservado para su pastoreo a partir de octubre, si la supervisión confirmaba que sus rebaños eliminaron toda la vegetación necesaria, algo que difícilmente sucede.

De las 36 familias ganaderas que participaron en la tercera campaña de Gran Canaria Pastorea, 13 lo hicieron en la primera convocatoria, es decir, pastorearon la zona que les tocaba antes del 30 de junio. Las otras 23 se acogieron a la segunda, finalizada el 31 de o cubre.

Hay que tener en cuenta que el pago se hace mediante contrato y no mediante subvención, que hay pastores que pastorean mucha superficie, que otros, por diferentes circunstancias, no la pastorean en su totalidad, y que existen algunos que, por otras circunstancias o porque pastorean superficies pequeñas, prefieren no cobrar.

Para favorecer que se pastoree antes de la época de incendios, los pastores que participan en la convocatoria de antes del verano optan al 100% del presupuesto reservado para cada lote, mientras que los que participan en la convocatoria de octubre sólo pueden recibir el 80% si cumplen todos los objetivos.

Ampliar Cabras eliminando cañas en el barranco de San Lorenzo. Gran Canaria Pastorea

El importe del pastoreo remunero oscila entre 40 y 180 euros por hectárea, dependiendo del tipo de vegetación o de si está en una zona estratégica. Por ejemplo, una zona de cañaveral en un barranco se paga a 180 y una de pastos fuera de zona estratégica se pagaría a 40 euros.

En total en 2024 se pastorearon 47 superficies abarcando una superficie de 1.681,19 hectáreas.