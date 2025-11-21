La pasarela Moda Calada cumple 25 años con las propuestas de cinco diseñadores El desfile será el 28 de noviembre en la plaza de la Candelaria de Ingenio con las creaciones de Ogadenia Couture, Kilian Betancor, Angie Vasquez, Juan Duyos y Franco Quintáns

Cristina González Oliva Ingenio Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

La Villa de Ingenio volverá a acoger la pasarela Moda Calada, que en esta edición cumple 25 años, para convertirse una vez en escaparate de la artesanía canaria y del municipio. La cita, que une tradición y diseño, vuelve a reivindicar el calado como una técnica que no solo forma parte del pasado, sino que sigue reinventándose en manos de nuevas generaciones y destacados creadores. Por ello, cinco diseñadores exhibirán casi medio centenar de propuestas con el calado como protagonista.

El desfile será el viernes 28 de noviembre, a las 21.00 horas, en la plaza de la Candelaria de Ingenio. Este año participarán Juan Duyos (Madrid), Ogadenia Couture (Gran Canaria), Angie Vasquez (Lanzarote), Franco Quintáns (Galicia) y Kilian Betancor (Gran Canaria), diseñadores de prestigio que aportarán miradas muy distintas sobre cómo reinterpretar esta técnica artesanal y proyectarla más allá de Canarias en esta edición especial.

La presentación del evento tuvo lugar este viernes en el parque Néstor Álamo, en la que participaron la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; la concejala de Artesanía, Catalina Sánchez; y la nueva directiva de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI), encabezada por su presidenta, Isabel Hernández, y su secretaria, Obdulia Artiles.

Supervivencia del oficio

Minerva Alonso destacó la relevancia de esta edición al celebrarse el 25º aniversario. «Moda Calada demuestra que nuestras tradiciones no solo tienen pasado, sino también futuro. Cada año vemos cómo las caladoras y los diseñadores construyen un lenguaje común que lleva el patrimonio de Ingenio a nuevas audiencias y lo integra en la moda contemporánea. Esa es la mejor garantía de supervivencia para cualquier oficio artesanal», aseguró, al tiempo que recordó el compromiso del Cabildo.

Por su parte, la alcaldesa Vanesa Martín subrayó el papel del calado en la identidad del municipio. «El verdadero patrimonio de Ingenio es su gente. La labor silenciosa de nuestras caladoras merece este reconocimiento y el trabajo de la nueva directiva garantiza que el calado seguirá vivo», explicó.

Por su parte, la concejala Catalina Sánchez recordó las conexiones que Ingenio ha tejido a nivel nacional e internacional gracias a esta técnica, especialmente a través de colaboraciones con asociaciones como Encaixes de Camariñas (Galicia).

Sánchez destacó la trayectoria de los diseñadores que estarán en esta edición, como Juan Duyos, referente de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, enamorado del calado ingenienses tras visitar el taller local, y Franco Quintáns, diseñador gallego con presencia en pasarelas de Nueva York, París o Lisboa. A él se suma Kilian Betancor, creador grancanario con una destacada trayectoria en moda y carnaval, Angie Vasquez, diseñadora artesanal vinculada a Moda Lanzarote, y Ogadenia Couture, figura destacada de Gran Canaria Moda Cálida y muy ligada a las caladoras del municipio.

Los diseñadores presentarán más de 40 piezas, entre moda y complementos, creadas en colaboración con un equipo formado por más de 15 caladoras de distintas edades, incluidas las artesanas de la anterior junta directiva.

Durante la presentación, la nueva presidenta de ACVI, Isabel Hernández, agradeció el apoyo institucional y señaló que el calado «es una artesanía que evoluciona», y que la pasarela se ha convertido en un espacio clave para visibilizar su valor y atraer a nuevas manos que mantengan vivo el oficio.

Pases para acudir al evento

Para acceder al desfile Moda Calada es necesario conseguir un pase a través de un formulario que puede encontrarse en la web modacaladaingenio.com. Las entradas son limitadas y el formulario se cerrará una vez que se haya completado el aforo. Las puertas del recinto abrirán a las 20.15 y quedarán cerradas a las 20.50 horas. Para los que no puedan acudir, el evento será retransmitido por Televisión Española, aunque aún no se ha anunciado qué día y a qué hora se emitirá.

El desfile está organizado por ACVI y el Ayuntamiento de Ingenio, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, FEDAC y Coros y Danzas de Ingenio.